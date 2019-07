Prime Day: sconto del 40% su Photography Plan, un anno di Photoshop e Lightroom

Se volete usare per un anno il Photography Plan a 89,99 euro andare su Amazon. Ancora per oggi è attiva infatti la promozione del Prime Day che vi permette di usare questo prezzo il pacchetto che include Lightroom Classic, e Adobe Photoshop Lightroom CC

Questo bundle è probabilmente il più popolare in assoluto per i fotografi; consente di modificare facilmente, organizzare, salvare e condividere le vostre foto ovunque e mediante Adobe Photoshop CC anche trasformare le vostre immagini. Include anche 20 Gb di spazio di archiviazione offerta da Adobe.

Il piano costa per un anno 146 euro, ma con il Prime Day lo pagate solo 89,99 euro. In pratica lo scotono è di quasi il 40%

Ricordiamo che sempre per il Prime Day è in sconto anche la Creative Cloud Standard che invece che 732 euro per un anno, pagate solo 499,99 (-31%) e Premiere Rush, (invece che 146 euro, 99,99 euro)

Gli sconti per questi prodotti vengono applicate direttamente nel carrello. Vi verrà poi inviato un codice di attivazione via mail da usare per gestire il download dal sito Adobe. Ovviamente se al termine di un anno non vorrete più rinnovare l’abbonamento, potrete tranquillamente farlo scadere e non spendere più un euro.

Ovviamente il codice è utile anche per estendere il piano per un anno con uno sconto che non trovate facilmente in giro.

Unica accortezza: se vi interessa comprate subito. In altri paesi d’Europa l’offerta è terminata perché il numero di licenze in sconto è limitato.

