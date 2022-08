Candela P-12 è la barca elettrica più efficiente e veloce

La società svedese Candela ha creato la nave passeggeri elettrica più veloce al mondo: punta a presentarla a Stoccolma il prossimo anno. La sua caratteristica principale? la sua efficienza.

Secondo il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ci sono 142 operatori di traghetti negli Stati Uniti, e 112 di questi vengono usati dai pendolari. L’obiettivo della compagnia svedese è rendere quelle corse più veloci, più sostenibili dal punto di vista ambientale e più confortevoli attraverso il traghetto elettrico P-12 che può trasportare 30 persone alla volta.

Per raggiungere questo traguardo non ha usato enormi motori né chissà quali batterie: ha invece optato per l’Hydrofoil, l’aliscafo, una tecnologia che si compone sostanzialmente di una tavola dotata di una grande pinna in carbonio. Questa, planando, solleva la tavola più rapidamente e di conseguenza genera meno attrito sull’acqua, dando al pilota l’impressione che l’imbarcazione quasi voli sull’acqua.

Di queste “ali” il P-12 ne usa addirittura due, una delle quali è montata a poppa della nave ed è alimentata da due motori. Come dicevamo questi ultimi sono tutt’altro che impressionanti dal punto di vista tecnico: eppure, nonostante producano solo 88 kW di potenza e siano alimentati da una batteria da appena 180 kWh, sono in grado di spingere l’imbarcazione fino ad una velocità di 30 nodi (circa 55 chilometri orari) per tragitti di quasi 100 chilometri prima che l’energia si esaurisca, e anche in quel caso la nave si può ricaricare a 200 kW tramite la ricarica rapida CC.

Facendo un rapido calcolo (30 persone, 92,5 chilometri di autonomia, 180 kWh di carica) – dicono – in pratica la barca impiega solo 0,1 kW per persona per ogni chilometro percorso: per avere un paragone, l’Hummer EV ha un’efficienza di 0,12 kW per persona (percorre 520 chilometri con 212 kWh di potenza e può trasportare solo cinque persone) il che significa che la Candela P-12, nelle sue 7,5 tonnellate di peso e 12,2 metri di lunghezza, è in realtà più efficiente.

Va inoltre ricordato che gli aliscafi non rendono i traghetti soltanto più efficienti – l’azienda fa persino notare in tal senso la barca consuma meno di un autobus ibrido (diesel ed elettrico) – ma ne aumentano anche la stabilità e, poiché l’acqua praticamente non tocca lo scafo, sono anche più silenziosi.

L’imbarcazione sarà in acqua per i test entro fine anno e dovrebbe entrare a far parte della flotta cittadina svedese nei mesi successivi. Nel frattempo, Candela starebbe lavorando ad altri tre modelli che utilizzano la medesima tecnologia, ma saranno destinati ai consumatori.

Nel frattempo, l’elettricità sta rivoluzionando anche gli altri luoghi della mobilità: dall’auto volante Switchblade pronta al decollo al più terrestre aereo-treno FluxJet che va a 1.000 chilometri orari, fino al sotterraneo Cargo Sous Terrain per il trasporto merci del futuro.