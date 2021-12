ProntoPro rivela i professionisti più richiesti nel 2021

ProntoPro.it, marketplace per domanda e offerta di servizi professionali, stila attraverso il suo Osservatorio sul mondo dei servizi l’annuale classifica dei professionisti più richiesti online nel 2021 attingendo a un database di 600.000 liberi professionisti e aziende iscritti al portale.

La casa resta la priorità degli italiani

Il super ecobonus al 110% introdotto dal governo allo scopo di favorire e agevolare gli interventi in ambito di efficienza energetica continua a spingere la crescita di richieste nel settore della ristrutturazione casa. Il podio della classifica dei professionisti più richiesti sul web nel 2021 è molto simile a quello di fine 2020, anche se il primo posto di quest’anno se lo aggiudicano gli installatori di aria condizionata, probabilmente anche grazie alla complicità del caldo record registrato quest’estate in Italia.

Scendono di una posizione le imprese per la ristrutturazione edilizia, mentre restano stabili sul terzo gradino del podio gli idraulici, impegnati soprattutto in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche nella ristrutturazione dei bagni degli italiani.

La new entry più alta in classifica? I professionisti per gli amici a 4 zampe

Secondo il rapporto Eurispes 2021, circa 4 italiani su 10 hanno un animale in casa, e dal 2018 a oggi, gli italiani che hanno accolto un animale domestico nella propria abitazione sono aumentati dal 32% al 40%. Le chiusure forzate a cui la pandemia ha costretto molte persone hanno rafforzato la tendenza delle famiglie ad adottare animali domestici. Un andamento confermato dalla classifica dei professionisti più richiesti nel 2021, entrano per la prima volta nella Top 10 addestratori e dog sitter e lo fanno piazzandosi al quinto posto in classifica. La domanda per questi fornitori di servizi ha fatto registrare un aumento del 15% rispetto al 2020.

Cura della persona: resistono psicologo e personal trainer

La scelta di investire sulla casa e sulla cura del proprio animale domestico ha portato al taglio su altre spese: solo due professioni dedicate al benessere e alla cura della persona resistono nella classifica dei dieci professionisti più richiesti nel 2021 tramite ProntoPro. Gli psicologi perdono tre posizioni rispetto al 2020, anno in cui hanno visto impennarsi la domanda a causa delle problematiche generate dall’insorgere della pandemia e dei conseguenti lockdown. Anche i personal trainer rimangono nella coda della classifica, la riapertura delle palestre potrebbe aver giocato un ruolo nel calo della domanda.

