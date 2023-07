Gli automobilisti preferiscono Apple CarPlay e Android Auto ai sistemi proprietari

Dall’ultimo report noto come “Automotive Performance, Execution and Layout” (APEAL) stilato annualmente negli USA dalla società di ricerca e marketing JD Power, emerge che la soddisfazione generale tra i proprietari di auto arriva a un punteggio di 845 su 1000, in calo di due punti rispetto allo scorso anno e di tre punti rispetto al 2021.

A riferirlo è il sito statunitense The Verge spiegando che tra le cose che piacciono meno a chi ha acquistato/acquista auto ci sono i sistemi di infotainment proprietari.

Dal sondaggio emerge che, per la prima volta in 28 anni da quando esiste questo studio, si registra per la seconda volta un calo nella soddisfazione degli utenti. J.D. Power riferisce che sempre più persone preferiscono non usare i sistemi di infotainment nativi offerti dai produttori di auto.

Solo il 56% riferisce di preferire i sistemi integrati nel veicolo per riprodurre audio, indicazione in calo rispetto al 70% del 2020. Meno di metà degli utenti riferisce che ama usare i sistemi nativi dell’auto per navigazione, riconoscimento vocale o effettuare chiamate.

Molte persone preferiscono usare sistemi di mirroring degli smartphone come CarPlay di Apple o Android Auto, sempre più apprezzati tra gli utenti.

In un diverso documento di Counterpoint Research si evidenzia che Apple intende migliorare ancora CarPlay, offrendo una maggiore integrazione nel cruscotto. “Nell’era di veicoli basati su software, la prossima battaglia tra big dell’IT come Apple e Google è l’automotive OS, cuore e anima delle vetture”, riferisce Counterpoint.

La futura versione di CarPlay, il software sviluppato Apple che permette di gestire varie funzioni dell’iPhone sul display dell’automobile, offrirà supporto a schermi multipli nei veicoli. Apple ha allo studio una forte integrazione con le vetture per il controllo di elementi quali autoradio, condizionatore e mostrare dettagli quali: velocità, livello carburante, temperatura e altro ancora direttamente sul cruscotto.

Con CarPlay gli utenti potranno personalizzare l’esperienza di guida, scegliendo e personalizzando differenti tipologie di strumentazione con widget e altri elementi per ottenere al volo informazioni varie. I dettagli sulla nuova generazione di CarPlay dovrebbero essere noti già prima della fine dell’anno.