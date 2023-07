Torna l’indiscrezione di un laptop 20″ Apple con display pieghevole

Il sito sudcoreano The Elec riporta una indiscrezione che era già circolata in precedenza, secondo la quale Apple sta lavorando su un dispositivo pieghevole da 20″, quello che dovrebbe essere un laptop Mac.

La voce non è nuova e anche a dicembre 2022 circolò l’indiscrezione, affermando che Apple avrebbe intenzione di lanciare un prodotto di questo tipo nel 2026 o 2027.

Gli ultimi rumor affermano che Apple presenterà un prodotto del genere dopo l’arrivo su tutti i Mac e gli iPad di display OLED (questo tipo di schermi sono ora sfruttati solo sugli iPhone top di gamme e sugli Apple Watch).

A febbraio di quest’anno anche l’analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants (DSCC) aveva riferito che Apple stava valutando un MacBook pieghevole da 20″ e che un iPhone pieghevole non arriverà prima del 2025.

Young aveva all’epoca spiegato che un laptop pieghevole potrebbe contribuire a formare una nuova categoria di prodotti, un prodotto “dual use” in grado di funzionare come notebook con tastiera full-size sullo schermo quando piegato, e come monitor quando aperto e dispiegato, utilizzabile con una tastiera esterna. Il pieghevole dovrebbe offrire risoluzione 4K o superiore.

Sebbene l’idea possa sembrare un po’ folle, Apple ha in passato registrato diversi brevetti che fanno riferimento a Mac, iPhone e iPad pieghevoli.