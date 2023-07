Proscenic Floobot M9: aspirapolvere e lavapavimenti con doppio mocio rotante e Lidar

La pulizia domestica smart ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e sono davvero tanti i robot in grado ormai di pulire a fondo, non solo aspirando, ma anche lavando il pavimento. E’ il caso di Proscenic Floobot M9, un robot aspirapolvere all’avanguardia che offre una pulizia impeccabile grazie a una combinazione di tecnologie avanzate. Dotato di doppio mocio rotante ad alta velocità e un sistema di navigazione Lidar IPNAS 5.0 di quinta generazione, è progettato per rendere la pulizia della casa più efficiente e semplice che mai. Al momento si può prenotare con uno sconto di 50 euro, aderendo all’iniziativa di lancio a questa pagina.

Con una velocità di rotazione di 120 RPM e una pressione verso il basso fino a 6N, i moci rotanti del Floobot M9 agiscono attivamente lungo il percorso, affrontando residui appiccicosi e macchie ostinate. Inoltre, la potenza di aspirazione di 4500 Pa elimina sporco e polvere da pavimenti e tappeti, assicurando una pulizia accurata in ogni angolo della casa.

La praticità raggiunge nuovi livelli con Floobot M9, grazie alla sua capacità di combinare aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo. Con tre livelli di flusso d’acqua regolabili, sarà possibile personalizzare l’umidità dei due mocio per soddisfare le esigenze specifiche di pulizia e non lasciare aloni in terra.

Navigazione Lidar IPNAS 5.0: Intelligenza e Precisione

Il Proscenic Floobot M9 si muove in modo preciso grazie al suo sistema di navigazione Lidar IPNAS 5.0 di quinta generazione. Questa avanzata tecnologia utilizza un sensore a distanza laser (LDS) per scansionare e mappare accuratamente la casa, creando mappe da visualizzaee sull’app Proscenic. Con un percorso di pulizia a zig-zag non vi saranno vuoti, mentre un sistema di evitamento intelligente degli ostacoli farà il resto.

Il Floobot M9 si fregia di una stazione di svuotamento automatico, dotata di un sacchetto per la polvere usa e getta da 2,5 litri completamente sigillato, che consente di conservare la polvere fino a 60 giorni senza dover pulire il contenitore manualmente. Inoltre, con una batteria ad alta capacità da 5200 mAh, il robot offre fino a 250 minuti di aspirazione continua (in modalità silenziosa), consentendo una pulizia senza interruzioni.

Germicida UVC per una Casa Sterilizzata

Il Floobot M9 va oltre la semplice pulizia, poiché è dotato di una luce UV che sterilizza efficacemente i batteri, riducendo la trasmissione di agenti patogeni.

Grazie all’app Proscenic, è possibile personalizzare completamente l’esperienza di pulizia, creando routine per ogni stanza e area, anche quando si è assenti, e impostando facilmente zone no-go o no-mop per una maggiore comodità.

Il Floobot M9 è dotato di una funzione di aspirazione automatica sui tappeti, grazie alla quale aumenta automaticamente la potenza di aspirazione quando si muove su superfici più spesse. Inoltre, puoi controllare facilmente il robot con i comandi vocali, sfruttando Alexa, Google Home o li scorciatoie Siri.

Il prezzo di lancio sarà di 549 euro, ma al momento è possibile acquistarlo a 499 euro partendo direttamente da questa promozione.