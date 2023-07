Mappe di Apple, nuove città con viste 3D dettagliate

Nell’app Mappe, Apple ha cominciato da tempo ad attivare una funzionalità interattiva che offre una migliore navigazione, dettagli più ricchi, viste dettagliate di quartieri, centri commerciali ed edifici.

Le mappe curatissime dal punto di vista grafico con viste dettagliate, sono passate dalle iniziali 4 dall’uscita di iOS 15 alle oltre 20 di oggi.

Lo riferisce il sito 9to5Mac ricordano che, durante la navigazione, la vista 3D mostra i dettagli del percorso, così è più facile identificare corsie per svoltare, spartitraffico, strisce pedonali e piste ciclabili. La mappa migliorata era inizialmente disponibile per le città di Londra, Los Angeles, New York e San Francisco e, a queste, ora si sono aggiunte:

Atlanta, Georgia

Berlino, Germania

Boston, Massachusetts

Chicago, Illinois

Amburgo, Germania

Las Vegas, Nevada

Londra, Inghilterra

Los Angeles, California

Melbourne, Australia

Miami, Florida

Montréal, Canada

Monaco di Baviera, Germania

New York, New York

Parigi, Francia

Filadelfia, Pennsylvania

San Diego, California

San Francisco Bay Area, California

Seattle, Washington.

Sydney, Australia

Toronto, Canada

Vancouver, Canada

Washington (Distretto di Columbia)

Apple aveva già in precedenza promesso che alle iniziali città se ne sarebbero aggiunte altre. Una delle ultime città con la spettacolare vista è Houston (Texas) con ricche viste 3D che includono l’NRG Stadium, il Minute Maid Park (stadio di baseball), Toyota Center (arena nel Downtown della città) e lo Shell Energy Stadium (stadio multifunzione). Dettagli di varie aree cittadine in 3D sono disponibili anche a Dallas (Texas).