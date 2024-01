Soffiatore ricaricabile per pulire PC, TV, elettrodomestici è in sconto

Avete un computer impolverato, qualche dispositivo elettronico da ripulire all’interno, griglie di condizionatori, cruscotto d’auto o interstizi di qualunque tipo pieni di briciole o frammenti difficili da togliere? Su Amazon c’è un mini soffiatore a batteria che fa al caso vostro e che oggi trovate in sconto a 29,99€ grazie ad un coupon.

Questo piccolo accessorio fa quello che fanno le classiche bombolette ad aria compressa con la differenza che non è usa e getta. Basta infatti collegarlo ad un caricabatterie per ripristinare la capacità di spazzare via particelle di polvere o i classici “gomitolini” di fibre tessili si si infilano ovunque dentro ai computer da tavolo e anche ai portatili trasformandoli in elementi poco igienici.

Un utilizzo classico di cui tutti abbiamo sentito l’esigenza è la pulizia delle tastiere per eliminare le tantissime particelle che si infilano al di sotto e in mezzo ai singoli tasti.

Un altra funzione molto comune è la pulizia delle griglie dei condizionatori, un altro luogo dove non manca polvere e sporcizia con conseguenze molto fastidiose in termini di allergie e potenzialmente anche per la diffusione di virus.

Questo “spolverino” dice il produttore genera un flusso d’aria più forte e continuo rispetto ai soffiatori di polvere elettrici con bombolette e colpi di aria compressa. Oltre a questo viene fornito con 5 differenti ugelli tra cui anche uno con terminale a spazzola.

Il soffiatore, oltre a ciò, si può regolare su 3 modalità così da gestire differenti bisogni ed esigenze. La carica dura 30 minuti. La ricarica avviene via USB-C.

Questo accessorio costerebbe 33,99€ ma usando il buono sconto da 4€ che trovate nella pagina lo pagate solo 29,99€.