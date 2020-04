Purificate l’aria di casa: sconto su depuratore Xiaomi 148,88 €

Xiaomi Mi Air Purifier 2S, un accessorio che vi libera la casa da polveri sottili e cattivi odori, è in sconto su Amazon: solo 148,88 euro.

Xiaomi Mi Air Purifier 2s è il secondo modello lanciato da Xiaomi in questo settore e rappresenta un notevole passo avanti nell’offerta di prodotti per la purificazione dell’aria a prezzi accessibili. Il suo scopo è trattare l’aria per renderla più pura, leggera e salubre. Questo viene attuata grazie ad un filtro HEPA capace di rimuovere il 99,97% delle particelle fino a 0,3micron.

Offre un Clean Air Delivery Rate, ovvero una capacità di ripulire l’aria dal particolato fino a 310 m3 l’ora e può essere utilizzato in stanze da da 21m² a 37m². Utilizza un sistema di analisi dell’ambiente attraverso i raggi infrarossi ad uno che utilizza un laser. Questo gli permette di essere preciso e presenta sul display informazioni come quantità di PM 2.5 dell’aria, la temperatura e l’umidità, lo stato del sistema. Ci sono anche dei LED verde, arancio e rosso che segnano istantaneamente la qualità dell’aria.

Tra gli inquinanti che il sistema è in grado di trattenere segnaliamo il fumo, la polvere comune e anche il particolato PM 2.5, tipico delle grandi città. Si tratta di un inquinante particolarmente pericoloso perché capace di raggiungere direttamente i polmoni e quindi diffondersi nel sangue. Più generalmente Xiaomi Mi Air Purifier riduce i cattivi odori determinati agli inquinanti dell’aria e le impurità che si trovano nell’aria di una grande città

E’ compatibile con Google Assistant e Alexa, ma con l’APP Mi Home e la propria rete WiFi, a cui il purificatore si collega, è possibile monitorare la qualità dell’aria i tempo reale e la stima delle polveri sottili PM2.5, oltre a comandare tutte le diverse funzioni. Il Mi Air può lavorare in automatico, in modalità sonno (con le ventole in totale silenziosità, adatto per la camera da letto), modalità ad alta velocità, modalità programmata. Queste funzioni lo rendono adatto ad essere usato ad esempio nella camera dei bambini, in uno studio o ufficio, ma anche nel salotto di casa.

Xiaomi Mi Air Purifier 2S è in prenotazione ad un prezzo scontato di 148,88. Come diciamo sempre i prodotti i prenotazione vengono spedita rapidamente.

