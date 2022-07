Quando arriva iPhone 14? Tra le ipotesi e la via maestra tracciata dal passato

Quando si arriva nel pieno dell’estate la temperatura sale non solo per ragioni climatiche ma, almeno per quel che riguarda gli appassionati di cose Apple, anche per l’attesa dei nuovi iPhone. La domanda che tutti si fanno è come saranno e quando usciranno.

Al primo quesito Macitynet prova a rispondere con due differenti articoli molti approfonditi. Uno su iPhone 14 e iPhone 14 Plus e uno dedicato ad iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Al contrario degli anni passati abbiamo costruito due “compendi” di indiscrezioni, voci, deduzioni e anticipazioni, e non uno solo perché quest’anno è praticamente certo che al di là delle denominazioni, avremo due prodotti forse affini esteticamente ma molto diversi dal punto di vista delle tecnologie.

iPhone 14, infatti, sarà vicino per specifiche ad iPhone 13 mentre iPhone 14 Pro farà un sostanziale passo avanti sia con il più propriamente detto iPhone 14 Pro che con la sua versione a dimensioni maggiorate, iPhone 14 Pro Max.

La distinzione tra le due versioni potrebbe essere alla base anche di differenti date di rilascio in merito alle quali possiamo fare, come per tutto il resto, solo delle supposizioni che però trovano solide basi su quel che è accaduto negli anni passati.

L’annuncio di iPhone 14

Se c’è un variabile che non… varia nella storia degli iPhone, almeno nel corso degli ultimi anni, è che la presentazione del telefono avviene inesorabilmente alla fine dell’estate e più spesso il martedì, qualche volta il mercoledì della seconda settimana di settembre. Qualche esempio qui di seguito

Come si vede l’unica eccezione sulla presentazione alla “legge” della seconda settimana è quella accaduta per iPhone 12 presentato però in piena pandemia con tutti i ritardi che ne sono conseguiti. A questo punto possiamo pensare che il lancio di iPhone 14 possa accadere il giorno 13 settembre oppure il 14 settembre.

In reltà c’è qualche possibilità che Apple possa annunciare il suo telefono anche la settimana precedente, il 6 settembre. Ma la data sembra troppo in anticipo rispetto al solito, in più il 5 settembre è il Labor Day (un corrispettivo del nostro Primo Maggio) e potrebbe essere complicato gestire tutte le operazioni e le convocazioni della stampa (che è tornata anche se con limiti a frequentare Cupertino) con una giornata festiva di mezzo tra domenica e giorno della presentazione.

Un’ipotesi ancora sul tavolo è che i ritardi nell’ingegnerizzazione e nella produzione di componenti e assemblati a causa dei lock down, potrebbero far scivolare gli annunci di iPhone. Ma al momento sembra più probabile che ad essere impattata sia la reale disponibilità, come spieghiamo più sotto.

La disponibilità di iPhone 14

Dal momento del lancio al momento in cui si può ordinare l’iPhone trascorrono normalmente due o tre giorni; l’arrivo nei negozi è invece per la settimana successiva quella dell’annimcoo. In pratica nel caso di iPhone 14 parliamo rispettivamente del 16 e del 23 settembre.

iPhone 14 e iPhone 14 Pro, le eccezioni

Anche se Apple è stata sempre molto metodica nel seguire questa tabella di marcia, ci sono state delle notevoli eccezioni di cui si deve tenere conto, soprattutto alla luce di quel che potrebbe essere iPhone 14.

Quando ci sono state importanti novità hardware, infatti, l’annuncio è stato rispettato ma la reale disponibilità è stata spostata più avanti. L’arco di tempo più lungo si è verificato con iPhone X che venne messo nelle mani dei clienti addirittura un mese e mezzo dopo, il 3 novembre. iPhone X comportò un profondo redesign dei modelli precedenti; in particolare debuttavano Face ID e un fronte tutto schermo con tecnologia OLED.

Anche iPhone 12 Pro e iPhone 12 mini vennero messi in vendita con un certo ritardo, ovvero il 13 novembre. La ragione qui era sempre nel nuovo design (almeno per iPhone 12 mini) e nelle tecnologie della fotocamera di iPhone 12 Pro Max. In realtà a questo ritarda aveva certamente giocato un ruolo il Coronavirus e i lockdown mondiali.

Attualmente per iPhone 14 si intravede uno scenario simile a quello del lancio di iPhone 12. Non solo in Cina ci sono stati numerosi lockdown in città chiave dove vengono costruiti gli smartphone Apple (e questo potrebbe avere messo qualche ostacolo ai piani Apple), ma sono in arrivo importanti novità hardware.

Ricordiamo che con iPhone 14 Pro Apple dovrebbe dismettere il classico intaglio nero per adottare un sistema differente, con un piccolo foro e un’asola. In più potrebbero essere introdotte novità sostanziali nella tecnologia della fotocamera.

Al momento sembra assodato che non dovrebbero esserci ritardi per quel che riguarda iPhone 14 che di fatto potrebbero configurarsi come una sorta di iPhone 13s. Anche iPhone 14 Pro non dovrebbe ritardare. Resta da capire che cosa succederà con iPhone 14 Plus (che dovrebbe avere uno schermo simile a quello dei modelli Max) e soprattutto con iPhone 14 Pro Max.

Il consenso quasi generale è che iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro dovrebbero arrivare sul mercato tutti insieme. Per iPhone 14 Pro Max è invece probabile un ritardo. Di quanto non è semplice da dire.; come detto in passato sono passate due o tre settimane tra un modello e l’altro. Ma non è detto che accada anche per iPhone 14 Pro Max. In ogni caso se Apple vuole avere tutto quel che di solito ha in termini di fatturato dagli iPhone è difficile pensare ad un ritardo che vada oltre il mese

In conclusione

In conclusione quali saranno le tappe per il lancio di iPhone 14? Proviamo a sintetizzare

13 settembre: annuncio di iPhone 14 e iPhone 14 Pro

23 settembre: disponibili iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro

14 o 21 ottobre (?): disponibile iPhone 14 Pro Max

Vedremo se queste previsioni saranno rispettate o se nei prossimi giorni o settimane emergeranno novità che ci indurranno a correggere le date contenute in questo articolo