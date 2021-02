I migliori libri sul marketing: comunicazione per i prodotti e servizi nell’era digitale

Conquistare posizioni di mercato, guadagnare la fiducia della clientela, ma anche imparare che i mercati sono conversazioni e i prodotti delle narrazioni. All’incrocio tra digitale e umanesimo dello storytelling ecco i migliori libri sull’argomento.

Cominciamo dagli errori, dagli sbagli, dagli errori. Perché non si impara attraverso il successo, ma attraverso i propri fallimenti. Che oggi, nel mercato della comunicazione e nelle narrazioni dello storytelling moderno sono una vera e propria rarità: nessuno vuole mettere in piazza quel che è successo quella volta che tutto è andato male oppure passare alla storia per i propri errori. Ma è uno sbaglio (*pun intended*) perché è sbagliando che s’impara e i neuroni a specchio si attivano proprio in questi casi.

eCommerce Reload

Iniziamo dunque da “eCommerce Reload: I 10 errori più pericolosi che impediscono al tuo eCommerce di avere successo.” di Gentian Hajdara, che a suo modo è un piccolo classico perché ha analizzato decine di casi di ecommerce italiano trovando sbagli, errori, alle volte fallimenti. L’obiettivo è quello di capire e imparare, ottimizzare e far crescere la propria attività. Una rarità da leggere con interesse.

eCommerce Reload: I 10 errori più pericolosi che impediscono al tuo eCommerce di avere successo è disponibile anche su Amazon a 13,42 € o in versione Kindle prezzo ridotto

B.A.D. MARKETING

Passiamo quindi da “B.A.D. MARKETING: (Anti)manuale di Marketing Punk/Dada/Post-whatever” di Daniele D’Orazi, un manuale che, promette l’autore ” è un (anti)manuale di branding e marketing per le piccole e medie imprese, che propone un approccio inusuale alla comunicazione digitale (ma non solo)”. B.A.D, cioè: Band, Anti-, Dada. Band come “comunità”, Anti- come Antimarketing, Dada come rifiuto degli standard artistici, e delle regole preconfezionate.

L’approccio di questo manuale è atipico e infatti ci ha stupito: un approccio Dada al branding e al marketing che si concentra sullo storytelling creativo, sulla community, sui valori del marchio che non sul prodotto e gli schemi classici di promozione e di spinta verso un consumatore passivo.

Avete appena lanciato un piccolo marchio? Magari nel settore della moda, dei prodotti locali, un microbusiness hipster? Una birreria particolare, un negozio come non ce ne sono altri nella vostra città o nel vostro quartiere? bisogna lavorare su una target audience diversa, fare una analisi per definire il proprio brand ma anche il mercato e la competizione, sfruttare il potenziale di comunicazione, pianificare delle campagne con un angolo alternativo a quello tradizionale.

B.A.D. MARKETING: (Anti)manuale di Marketing Punk/Dada/Post-whatever è disponibile anche su Amazon a 9,98 €

Marketing Luther King

Lasciatevi trasportare da Simone Ciaruffoli che ha parecchie cosa da dirvi con il suo piccolo ma estremamente interessante libro sullo storytelling, che fa ripensare a cosa sia il marketing stesso. Il ragionamento è semplice e le domande che l’autore si pone per stimolare la nostra curiosità sanno effettivamente acchiappare la nostra attenzione: perché Greta Thunberg è come l’Happy Meal?

Come mai la fake news è una fake news? Davvero quella della politica è una casta? Qual è la campagna pubblicitaria più importante di sempre? Chi l’ha detto che Chiara Ferragni sia un’influencer? Perché Seth Godin non ha capito nulla? Sei sicuro che Lady Gaga venda cd? Cos’è la Seconda Guerra Fredda? Come mai la Destra è un brand e la Sinistra un lovemark?

Tutto questo e molto altro si trova dentro “Marketing Luther King: Il tuo prodotto è la storia che sai raccontare” di Simone Ciaruffoli con un approccio olistico, trasversale, post-dogmatico e sicuramente rivoluzionario nella sua capacità di rimettere in discussione qualsiasi punto già capito. È la gestalt della comunicazione: il tutto è più della somma delle parti.

Marketing Luther King è in vendita anche su Amazon a 10 € o in versione Kindle a prezzo ridotto.

Neuromarketing

Se fosse un film di Lina Wertmueller, il titolo sarebbe perfettamente in stile con la regista romana “Neuromarketing: Il Processo Decisionale del Cliente, I Fattori che lo Influenzano, La Teoria dei Tre Cervelli, Il Ruolo delle Emozioni, Bias Cognitivi, Neuromarketing in Pratica e Molto Altro!” di Francesco Mariani è un rapido e scorrevole giro di tavolo nel mondo del marketing incrociato con le neuroscienze, cioè la frontiera “scientifica” dell’arte di generare trazione sul mercato per i propri prodotti, realizzandoli in maniera tale che siano attraenti per il pubblico più ampio possibile.

L’essere umano è un animale emotivo, vive di quel che prova oltre che di quel che pensa, e le sue emozioni, i suoi pregiudizi e i filtri culturali consentono di accedere a meccanismi antichi codificati a livello comportamentale e sociale, spingendolo incontro a un prodotto che viene promosso o a un marchio che viene posizionato.

Neuromarketing è in vendita anche su Amazon a 12,63 € o in versione Kindle a prezzo ridotto.

La Fabbrica dei Clienti

Non è da ieri che il digitale è entrato nella società e nelle nostre vite, anche se molte analisi sembrerebbero farci credere che si tratti di una novità assoluta. Invece, siamo già oltre la fase pionieristica dei siti web, della pubblicità online, del mailing, dell’ecommerce tradizionale. Siamo entrati in quella che l’autore di “La Fabbrica dei Clienti: L’Evoluzione del Digital Marketing”, cioè Fabrizio Barbarossa, definisce la seconda fase del marketing e del business digitale.

Il metodo e il processo indicato da Barbarossa sposano questa prospettiva e approfondiscono le modalità con le quali costruire un rapporto diverso tra l’impresa e i suoi clienti. Una particolarità di questo libro è lo stile scelto dall’autore, che si allontana dai toni classici della manualistica e invece cerca di incalzare i lettori che non sono necessariamente solo i tecnici del settore ma anche gli appassionati, i piccoli imprenditori alla ricerca di una prospettiva diversa, di una voce che faccia loro sentire la pluralità di approcci e punti di vista possibile. Da questo punto di vista è un libro che vale come una consulenza, senza però averne il costo.

La Fabbrica dei Clienti è in vendita anche su Amazon a 9,98 € ed è disponibile anche in versione Kindle.

Podcast marketing

Viviamo nell’epoca del ritorno all’oralità. Anche la parte visual dei social, come TikTok, è sempre più spesso legata all’espressività vocale, al discorso. E poi il fenomeno ClubHouse non può non far capire che stiamo entrando in una fase molto diversa rispetto al passato. Non sono le newsletter ma i podcast lo strumento di marketing del futuro, come spiega “Podcast marketing. Dare voce al brand per una content strategy di successo” di Gaia Passamonti. I podcast sono trasmissioni audio registrate e diffuse via internet: possono essere conversazioni ma anche veri e propri programmi radiofonici costruiti in maniera molto complessa.

L’autrice spiega che nel 2019 ci sono stati 12,1 milioni di italiani che hanno ascoltato almeno un podcast, contro i 10.3 milioni dell’anno prima, con una crescita del 16% che la pandemia (e l’obbligo di permanenza in casa propria) ha solo aumentato. La durata media di un podcast è di più di venti minuti e lo strumento si sta dimostrando fenomenale per raggiungere la propria clientela e indirizzare nuovi mercati e nuove demografie. Come fare? Quali strumenti usare? Il pregio del libro di Passamonti è che fornisce, oltre a casi e buone prassi, anche gli strumenti su come si fa a produrre un podcast, cosa serve, come funziona. È la cassetta degli attrezzi compatibile con la pianificazione di una attività di marketing aziendale.

Podcast marketing è in vendita anche su Amazon a 18,99 € o in versione Kindle a prezzo ridotto.

Storytelling, design thinking, copywriting

La superficie del marketing è raccolta attorno a poche immagini archetipe, come ad esempio quella della Milano degli anni Novanta, la moda, le grandi campagne di comunicazione da Nike a Coca-Cola fino ad Apple. Molto, troppo spesso questo approccio risulta però superficiale perché non riesce a capire quali sono i valori sottostanti, i punti di forza e le potenzialità nascoste. Spiegarlo invece è il lavoro svolto dal libro “Storytelling, design thinking, copywriting.

Metodi innovativi di comunicazione creativa per il lavoro e per la vita” di Deda Fiorini, che oltretutto prende anche un rischio in più. Il libro di Fiorini infatti tocca anche aspetti che sono al di fuori del semplice marketing commerciale e arrivano invece a raccontare quali possono essere gli sbocchi personali e umani dell’empatia, delle emozioni, della capacità di ascoltare ancora prima della capacità di esprimersi, magari tramite tecniche di scrittura creativa capaci di produrre forme innvoative e contenuti originali.

Storytelling, design thinking, copywriting è in vendita anche su Amazon a 22 € o in versione Kindle a prezzo ridotto.

Marketing Spirituale

Non fatevi ingannare dal titolo di questo libro: la religione non c’entra niente. Invece, quando si parla di “Marketing Spirituale: Come superare i limiti del marketing strategico con un mix di comunicazione, meditazione, etica e magia”, di Fabio Porrino, si parla di un libro snello e molto intelligente che ha la capacità di cogliere aspetti lasciati indietro o comunque non ancora evidente in ambito commerciale.

A fronte di un cambiamento epocale nella strutturazione del mercato del lavoro, con l’intelligenza artificiale che occuperà spazi sempre crescenti trasformando o addirittura cancellando posizioni e soprattutto competenze lavorative, è necessario, secondo Porrino, immaginare un sistema per superare i limiti del marketing tradizionale e adottare idee e concetti di origine spirituale per trovare un nuovo orizzonte a fronte dell’ormai inefficace paradigma attuale. Alcuni stati dell’anima di natura spirituale ” riescono ad elevare la consulenza e la strategia di marketing a un livello superiore, grazie anche all’utilizzo di tecniche derivate dal coaching e dalla programmazione neurolinguistica”, scrive l’autore, che descrive un approccio olistico per indirizzare con intuizioni imprevedibili situazioni apparentemente normali.

Marketing Spirituale è in vendita anche su Amazon a 20 € o in versione Kindle a prezzo ridotto.

L’appuntamento con la prossima selezione di libri è per Domenica 28 Febbraio.