Quasi 6 miliardi le persone sui social entro il 2027

I social media hanno preso il completo sopravvento dell’attuale generazione e sono una delle cause di maggiore dipendenza e perdite di tempo con gli smartphone.

Offrendo in modo illimitato opportunità di “svago, i social media continuano ad affascinare gli utenti di tutto il mondo che scrollano all’infinito foto e video, seguono celebrità varie, rimangono in contatto con amici e parenti.

Esistono numerose piattaforme, ognuna con offerte diverse in termini di contenuti e tutte vantano un crescente numero di utenti ogni anno; molti utenti hanno account su più piattaforme dove condividono la vita privata pubblicando immagini, filmati e testi vari.

Best Sports Betting Canada riferisce che i numeri dei social media continuano a crescere, arrivando a prevedere un incremento del 28% degli utenti entro il 2027. Per l’anno in questione si prevede che il 70% delle persone nel mondo disporrà di un account sui social.

Riassumendo, di seguito i dati di rilevo dell’analisi in questione, numeri interessanti (o inquietanti, dipendente dai punti di vista):

Il numero di utenti sui social crescerà del 28% entro il 2027

Il tempo passato sui social media dal 2015 a oggi è cresciuto del 35%

Nel 2027 il 70% di tutte le persone al mondo avrà un account su qualche social

La crescita dei social media è ovviamente legata al crescente utilizzo degli smartphone. A gennaio 2020 la percentuale di utenti sui social era del 50%, proiettata verso i 3,9 miliardi a livello mondiale. Questi ultimi numeri sono aumentati negli ultimi, con l’arrivo di nuovi utenti anche da mercati digitali meno sviluppati.

Le infrastrutture cellulari sono previste in continuo sviluppo, così come la disponibilità di telefoni economici, elemento che contribuirà ulteriormente all’espansione dei social.

Di fatto, l’Asia orientale guida il mercato mobile e quest’area geografica è in cima alle classifiche in quanto a tasso di penetrazione social networking da dispositivi mobili.

Il tempo passato sui social, come accennato, è cresciuto. Nel 2015 l’utente passava in media 111 minuti al giorno sui social; in otto anni siamo arrivati ora a una media di 147 minuti al giorno. Nel 2019 uno studio sugli utenti internet in America Latina ha riferito che nell’area in questione gli utenti passano mediamente addirittura 3,2 ore al giorno sui social.

Il mercato di riferimento è guidato da Facebook, primo social a superare il miliardo di utenti e che attualmente vanta 2,7 miliardi di utenti attivi al mese. Altre piattaforme popolari tra gli utenti sono nomi quali: Instagram, TikTok e Snapchat. Nel 2022 ad ogni modo l’app di questo tipo più scaricata dall’App Store è stata BeReal, nuova piattaforma per condividere foto dal vivo con follower di tutto il mondo.