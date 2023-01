BeReal è l’anti Instagram o un fuoco di paglia?

Viene definito da più parti l’anti Instagram ed è il social che cerca di contrastare la corsa ai like, ai follower e alla popolarità. E’ stata scaricata oltre 53 milioni di volte a livello globale a partire da ottobre 2022, ma c’è chi si chiede se l’app sia solo un fuoco di paglia.

BeReal nasce nel dicembre 2019, ma per i primi 2 anni di vita non è stata poi così apprezzata. Solo all’inizio del 2022 la popolarità dell’app è aumentata, tanto che da allora sta registrando un’ascesa che potrebbe impensierire i concorrenti.

L’idea dietro BeReal è diversa da qualsiasi altro social tradizionale, che prende le distanze da Instagram o TikTok. In queste ultime si possono scorrere foto e video praticamente all’infinito, mentre BeReal fornisce l’opzione di pubblicare solo una volta al giorno. Questo fa sì che l’app abbia certamente meno contenuti rispetto ai concorrenti, ma proprio per questo si pone l’obiettivo di eliminare il ciclo di dipendenza ed evitare che le persone perdano ore attaccate agli smartphone.

PhotoAiS ha realizzato uno studio attorno all’app, intervistando circa 900 utenti di BeReal. Tanti, tantissimi, i dati che ne escono fuori. In primis si scopre che l’88% degli utente intervistati apre l’app ogni giorno, anche se solo il 77% scatta una foto quotidianamente.

Quel che si scopre, inoltre, è che il 55% degli intervistati ha una visione positiva dell’app, il 25% molto positiva, mentre il 18% parla dell’app dando una risposta neutrale. Il 2% negativa, mentre nessuno ha detto di aver avuto esperienze molto negative.

Quello che spicca è il dato relativo allo scopo di BeReal, che si pone come social network in grado di spingere l’utente a essere reale, autentico e a scattare foto senza filtri e senza l’ossessione delle perfezione estetica: l’80% degli intervistati ritiene che l’app offra veramente la possibilità di essere se stessi.

Lo studio non conclude con una risposta alla domanda iniziale. Le cifre, comunque sembrano essere incoraggianti per il novo social, resta da capire se BeReal riuscirà a superare le prova del tempo, o se si spegnerà come un fuoco di paglia a breve.

Per tutte le notizie che girano attorno al mondo di Instagram il link da seguire è direttamente questo.