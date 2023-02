WhatsApp per iPhone ora con le chiamate Picture in Picture

L’ultima versione di WhatsApp Messenger per iPhone integra una interessante novità: il supporto per la modalità PiP (Picture in Picture); in altre parole la possibilità di sfruttare il multitasking durante le chiamate WhatsApp senza interrompere il video.

Finora, se l’utente aveva bisogno di fare qualcosa durante una chiamata o videochiamata, poteva fare lo swipe, sospendendo l’attività, mettendo in pausa la persona con la quale si stava parlando.

Con l’ultima versione (in distribuzione verso gli utenti), lo swipe durante una videochiamata permette di minimizzare automaticamente la finestra in modalità picture-in-picture, continuando a trasmettere quello che la fotocamera frontale sta riprendendo, permettendo all’utente di accedere ad altre app. È quindi possibile continuare a parlare senza bisogno di mettere in pausa l’interlocutore.

Quella sopra indicata non è l’unica novità: ora possibile aggiungere didascalie ai documenti inviati, è stato aumentato il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi per consentire di descriverli più facilmente.

Ora è anche possibile creare avatar personalizzati e usarli come sticker e immagini del profilo (da Impostazioni > Avatar).

Gli sviluppatori riferiscono che queste funzioni verranno implementate per tutti nelle prossime settimane.

Nel momento in cui scriviamo l’ultima versione di WhatsApp per iPhone è la 23.3.77; Richiede iOS 12.0 o versioni successive, “pesa” 160,6 MB e si scarica dall’App Store.