L’elevata domanda di iPhone 14 Pro ha mandato in crash i server cinesi

La richiesta di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sin dal primo momento nel quale è stato possibile effettuare i pre-ordini è stata talmente elevata al punto da mandare in crash i server del sito che in Cina consente di effettuare gli ordini, con numeri che ammontavano già a oltre 2 milioni nelle prime 24 ore.

Il South China Morning Post spiega che è possibile effettuare i pre-ordini in Cina dal sito JD.com – sito cinese di e-commerce; sul sito in questione sono stati ordinati da subito 1 milione di unità per l’iPhone 14 Pro, e 800.000 unità per l’iPhone 14 Pro Max.

Poche ore dopo l’attivazione dei pre-ordini le date di consegne previste sono slittate da cinque a sette settimane. Sul nostro Apple Store online cercando di effettuare i pre-ordini le indicazioni al momento sono di “4-5 settimane” per iPhone 14 Pro e “5-6 settimane” per iPhone 14 Pro Max.

Una simile corsa agli ordini si è verificata lo scorso anno con la lineup di iPhone 13, con i pre-ordini che nel 2021 arrivarono a cinque milioni di pezzi in poche ore.

La domanda di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max è elevata non solo in Cina ma anche in altre nazioni. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo di TF Securities i pre-ordini di iPhone 14 hanno superato la domanda di iPhone 13 dello scorso anno, indicando come “buoni” i dati di iPhone 14 Pro Max e come “neutrale” l’indicazione relativa a iPhone 14 Pro.

Meno gradito del previsto sembra per ora iPhone 14 Plus; secondo Kuo i pre-ordini di questo modello e di iPhone 14, sono inferiori di quelli a suo tempo segnalati per iPhone SE 3 e iPhone 13 mini. Bisogna ad ogni modo ricordare che l’iPhone 14 Plus sarà ufficialmente disponibile più tardi (da venerdì 7 ottobre) rispetto a iPhone 14 (disponibile dal 16 settembre).