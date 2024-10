Sconti d’autunno, RAID WD 24 TB a 609€, spazio “infinito” per Mac e Windows

Pubblicità Se volete avere la massima sicurezza possibile e tanto spazio per i vostri file, andate su Amazon dove trovate ad un prezzo scontato in occasione della festa Prime d’autunno, il My Book Duo per PC e Mac da 24 TB a 609 € euro. Questa periferica è l’ideale per avere un prodotto per archiviare in maniera da essere sicuri di non permettere mai i vostri dati video, foto, documenti. Al suo interno ci sono due dischi WD Red ottimizzati per RAID che garantiscono elevate prestazioni (WD parla velocità di lettura sequenziale fino a 360 MB/s). Arriva a casa configurato in modalità RAID-0 (quindi tutta la capacità nominale del disco è a vostra disposizione), ma se volete potrete configurarlo anche come RAID-1. La capacità dell’unità si dimezza, ma avrete sempre una copia di emergenza nel caso uno dei due dischi fallisca. Potrete anche decidere di utilizzare il MY Book Duo come se ci fossero due unità separate (JBOD) grazie al software WD Drive Utilities incluso. Trovate una recensione approfondita su questa pagina di macitynet.it. La periferica è compatibile con USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0 (include entrambi i cavi da USB Type-C a Type-C e da Type-C a Type-A) e funziona come una docking station grazie alle due porte hub USB 3.0 Type-A per vari accessori, tra cui storage aggiuntivo, tastiera e mouse, lettori di schede, USB oppure sincronizzazione e ricarica del telefono. A chi potrebbe servire? A tutti coloro che hanno bisogno di avere un disco veloce e ad alta capacità ma vogliono nel contempo mettere in sicurezza i propri dati: fotografi o appassionati di fotografia, grafici, tipografi, professionisti che gestiscono documentazione di particolare rilevanza e così via. Configurato RAID-1 questo disco permetterà sempre di avere una copia di emergenza dei propri file Il RAID My Book Duo per PC e Mac in versione 24 TB non costa meno di 850 euro in negozio. Si può trovare in Internet a prezzi intorno agli 800 euro. Nessuno lo vende a 609 euro come Amazon in occasione degli sconti d’autunno. Click qui per comprare

