Sconti d’autunno, risparmio del 50% su Segway Ninebot F651 vero monopattino top

Pubblicità È uno dei migliori monopattini del momento ed è perfettamente in regola con la legge italiana che regola questo tipo di mezzi. E costa la metà del suo prezzo grazie agli sconti d’autunno. Parliamo del Segway Ninebot F651 offerto a 479,99 euro. Stiamo parlando, come accennato, di un mezzo “top”. Lo dicono le specifiche tecniche come ruote pneumatiche da 10 pollici, perfette per terreni irregolari grazie alla camera d’aria perfette, centro di gravità ribassato con pacco batteria nella pedana (larga 21 centimetri), potenza di 400 W, velocità massima di 25 km/h, un’autonomia di 65 km capacità di risalire pendenze del 20%. Tre modalità di guida: Eco Mode per i viaggi lunghi, Standard Mode per un perfetto equilibrio fra velocità e autonomia, Sport Mode per la massima velocità – Walk Mode In pratica Segway-Ninebot F65I è adatto a tutte le città italiane, anche quelle collinari, e a viaggi più lunghi della media. Si tratta di un mezzo che può essere facilmente ripiegato e messo a bordo di un autobus o di un treno. Pesa 22 KG. Elevata la sicurezza. Grazie ai due freni indipendenti (frontale elettronico e posteriore a disco), KickScooter assicura frenate sicure e immediate. La frenata rigenerativa aumenta considerevolmente l’autonomia. È dotato di freni su entrambe le ruote, di un cicalino, di indicatori di direzione e di luci anteriori bianche o gialle e di luci posteriori rosse, indispensabili per viaggiare sulle strade italiane. Del resto la “i” di F65 sta per Italia… Il monopattino si collega ovviamente allo smartphone. Grazie a questo è possibile avere velocità di guida, sapere la luce anteriore è accesa/spenta e così via. Inoltre, tramite la connessione bluetooth all’app Segway-Ninebot si può visualizzare l’autonomia e i dati di guida o attivare la modalità Walk, se necessario. In questo modo il monopattino avrà una velocità massima di 5 km/h, appositamente studiata per le zone pedonali. Il Segway-Ninebot F65I costerebbe 999 €. Questo è infatti il prezzo che trovate su Ninebot. Ma Amazon lo “distrugge” in occasione degli sconti d’autunno. Lo pagate solo 479 €, meno della metà del suo costo ufficiale. Click qui per comprare

Offerte Speciali Sconti d’autunno, Apple Pencil 2 al prezzo Black Friday solo 99€ L'Apple Pencil 2 torna in sconto dopo il lack Friday. Prezzo di solo 99 € invece che 149,99. È il secondo prezzo più basso di sempre

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.