RAZER presenta Kishi V2 Pro e l’arrivo della console RAZER Edge in Europa

Razer, tra i protagonisti più noti nel settore del gaming, presenta le sue ultime novità della linea: anzitutto la disponibilità estesa di Kishi V2 Pro, oltre all’arrivo di Razer Edge in Europa e Asia, e le nuove edizioni Xbox di Kishi V2 per iPhone e Kishi V2 Pro per Android.

“Razer mira a spingere il gaming su dispositivi mobili oltre i suoi limiti”, afferma Alvin Cheung, Senior Vice President della Business Unit Hardware di Razer:

Con la linea Kishi V2 e l’estensione della disponibilità di Razer Edge, stiamo offrendo ai giocatori la possibilità di sfruttare appieno il potenziale del gaming su dispositivi mobili

Razer Kishi V2 Pro era inizialmente disponibile solo in bundle con Razer Edge, mentre adesso sarà disponibile separatamente per i puristi e gli appassionati del settore. Si tratta di un controller con supporto HyperSense Haptics e una versatilità universale. Kishi V2 Pro, infatti, consente di giocare in streaming sia su PC che su console, mantenendo bassa latenza, ricarica passthrough e audio da 3,5 mm.

Razer Edge

Dopo l’approdo negli Stati Uniti, la console portatile Razer Edge fa finalmente il suo atteso debutto in alcune regioni di Europa e Asia. Basato sulla piattaforma di gioco Snapdragon G3x Gen 1 e dotato di un vivido display AMOLED da 6,8″ con un refresh rate di 144Hz, questo dispositivo di gioco portatile offre ai giocatori un’esperienza di gioco AAA ovunque e in qualsiasi momento.

Razer Edge 5G nasce per offrire diverse fonti di gioco a cui poter accedere. Ovviamente Apple Arcade di Apple non è tra queste. Razer sta puntando tutto sul servizio Xbox Game Pass come un abbinamento ideale per la console, ma anche Steam Link e Google Play sono opzioni selezionabili.

E così sarà possibile giocare ad Halo Infinite, Fortnite, Diablo Immortal e tanti altri titoli tripla A inclusi nell’abbonamento Microsoft. Ovviamente, i giochi vengono trasmessi in streaming e, a detta di chi ha provato, l’esperienza è risultata “incredibilmente fluida” e senza intoppi. Lo schermo ha una densità di pixel leggermente inferiore rispetto a quella di un iPhone 14 Pro: Razer Edge, infatti, vanta 387 PPI, contro i 460 PPI dello smartphone Apple.

Tra le altre caratteristiche, Razer Edge ha una fotocamera frontale da 5 MP in grado di trasmettere in streaming video a 1080p. A livello di memoria la console dispone di 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di ROM integrata, anche se lo spazio di archiviazione può arrivare fino a 2 TB grazie ad una scheda MicroSD.

Per l’audio, la console offre due altoparlanti con audio spaziale THX e doppi microfoni per la chat di gioco. Supporta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, e naturalmente il 5G per giocare in piena mobilità.

Prezzo e disponibilità

Razer Kishi V2 Pro per Android è disponibile a 149.99€, mentre Razer Edge è ora disponibile in selezionati mercati europei a 499.99€.

