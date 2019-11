Razer Kraken Ultimate, in arrivo le cuffie per gaming con driver da 50mm

Sono in arrivo le cuffie Razer Kraken Ultimate, dotate di tecnologia THX Spatial Audio per una percezione posizionale maggiore rispetto al suono surround 7.1 e perciò particolarmente funzionali con i videogiochi.

Grazie ai driver personalizzati da 50 mm che producono una curva di suono più naturale, l’ambientazione sonora risulta piuttosto realistica e immersiva, consentendo di cogliere anche la minima sfumatura e utilizzarla a proprio vantaggio durante le partite.

Il microfono con cancellazione attiva del rumore permette inoltre al team di comunicare in modo chiaro, dando così vita a una combinazione vincente che offre un vantaggio decisivo sugli avversari.

Come dicevamo le Razer Kraken Ultimate, evoluzione delle Kraken da noi recensite lo scorso maggio, integrano la tecnologia THX Spatial Audio, una soluzione di audio posizionale avanzato la cui produzione di suoni a trecentosessanta gradi consente di individuare a orecchio nemici che si muovono furtivamente, evitare i proiettili e accorgersi di minacce vicine in tempo reale.

Il THX Spatial Audio ottimizza inoltre progettazione e sviluppo del suono di ogni gioco, offrendo un’esperienza di ascolto naturale grazie alla regolazione dei propri speaker virtuali in modo che corrispondano alla distanza e alla posizione effettive della sorgente audio nel gioco.

Questo può aiutare a ridurre l’affaticamento di orecchie e cervello, dato che i giocatori sono in grado di identificare istintivamente la provenienza di ogni suono, potendo così rimanere concentrati più a lungo e avere il sopravvento sugli avversari.

Con il nuovo microfono con cancellazione attiva dei rumori certificata Discord, i giocatori possono inoltre godere di una comunicazione di squadra chiara e pulita grazie all’annullamento del rumore di fondo mentre si parla, anche durante i tornei affollati.

Per finire le nuove Kraken Ultimate presentano una struttura in alluminio e acciaio con cuscinetti auricolari in gel di raffreddamento che aiutano a ridurre l’accumulo di calore, l’archetto imbottito con telaio in bauxite resiste invece alle ripetute sollecitazioni. Inoltre dispongono anche di una scanalatura per le stanghette degli occhiali, migliorando così il comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

Le nuove Razer Kraken Ultimate sono già in vendita sul sito ufficiale negli USA a 129,99 dollari mentre più avanti dovrebbero arrivare in Italia al prezzo di 149,99 euro.