Recensione Mixcder E9, cuffie con NC accessibili

Mixcder E9 è l’ultimo nato di una linea di prodotti non molto conosciuta in Italia, ma che è in grado di offrire, oggi, soluzioni valide a prezzi assolutamente interessanti.

Mixcder E9 in particolare è il modello migliore provato da chi scrive tra quelli proposti sotto i cento Euro e se considerate che ha anche un sistema NC integrato l’idea per Natale si fa più corposa.

Mixcder E9, la recensione

Asciutte

Asciutta, essenziale ma non scarna, perché c’è tutto quello che serve. Questa è la definizione giusta della confezione delle Mixcder E9 dove all’interno della confezione in cartone emerge la custodia in materiale semirigido con cerniera, adatta al trasporto.

Al suo interno le cuffie vere e proprie, il cavo di ricarica via USB-C, un cavo audio jack/jack per l’ascolto analogico e un piccolo manuale di istruzioni, perlopiù inutile se avete già maneggiato una qualsiasi cuffia Bluetooth.

Fuori dalla scatola, le cuffie sono subito pronte dopo una ricarica di sicurezza, si effettua il pairing (non ci sono App di supporto) e tutto funziona liscio: nei padiglioni i tasti del volume (che controllano anche la riproduzione), i due tasti meccanici per l’accensione e l’attivazione del circuito NC (Noise Cancelling, sistema di cancellazione del rumore attivo), il connettore Jack e quello USB-C per la ricarica.

Addosso

Mixcder E9 si indossano molto bene, la realizzazione è in plastica di vari tipi con inserti interni in metallo (come quello per l’adattamento dell’arco superiore, con calibrazione) e i cuscinetti che sono di tipo memory.

Il peso, 585 grammi, è pienamente e comodamente assorbito dalla parte morbida superiore dell’archetto e anche il sistema di torsione e avvitamento dei padiglioni, comodo per metterle in borsa, non propone scomodità.

I tasti sono grandi e ampiamente riconoscibili al tatto, una volta imparato a memoria la loro posizione.

Noise Cancelling

Sino a qualche anno fa il sistema Noise Cancelling era una funzionalità più che ricercata, anzi quasi di nicchia per via delle richieste esose di energia e di qualità, ma adesso il progresso si è fatto tale che è possibile trovarlo anche nei modelli più economici.

Qui la scelta è stata molto netta: il sistema NC delle Mixcder E9 è del tutto indipendente dalle cuffie, tanto che può essere attivato anche con le cuffie spente e utilizzato in areo per riposare meglio (senza musica).

Netto dicevamo, perché il taglio delle frequenze avviene solo per i rumori di fondo, quali potrebbero essere il rumore dell’auto, il motore di un aereo o di un treno, mentre le frequenze medie e alte passano tutte.

Il risultato è che anche a sistema attivo, tutte le voci passano e con esse altri segnali come una sveglia, nel bene e nel male, perché se c’è una TV accesa nelle vicinanze la sentite lo stesso.

Musica, la nota più lieta

Musicalmente parlando, le Mixcder E9 offrono un buon risultato. Considerato il costo e la fascia di mercato non ci si aspettava di certo un capolavoro ma possiamo dire che probabilmente di meglio non si poteva chiedere.

Le frequenze passano tutte e il suono è morbido e corposo, con un taglio solo nella parte medio alta delle frequenze, che però abbiamo percepito solo in alcuni brani musicali, mentre per i film non c’è nessun problema.

Una nota di merito anche alla batteria, la cui durata è davvero davvero interessante. Le trenta ore dichiarate dalla casa (24 con sistema NC attivo) sono molte e, onestamente, impossibili da testare da una persona sola, ma possiamo dire che per un utilizzo medio della cuffia propongono una settimana di musica da viaggio, non continua.

Magari il cavo di ricarica in viaggio di lavoro ve lo portate lo stesso, ma solo per sicurezza, ma è probabile che come noi, dopo una settimana di giri per l’Italia, ricarichiate le cuffie solo nel weekend (nel caso, le cuffie funzionano a filo anche da scariche).

Consideerazioni

Mixcder E9 offrono una soluzione interessante e molto buona in assoluto, ma che se rapportata al costo, 69,99 Euro su Amazon.it nel mentre che sono scritte queste righe, diventa ancora più accattivante.

Il design è un po’ austero e non ci sono soluzioni davvero innovative ne funzionalità di spicco, ma si indossano bene e si usano ancora meglio, a patto di ricordarsi di spegnere l’NC che altrimenti resta attivo (e consuma batteria).

Il Natale è alle porte, se avete qualcuno a cui non sapete che cosa regalare, senza per questo svenarvi, pensateci pure.

Pro:

• Comode e con batteria di lunga durata

• Musicalmente interessanti

• Ottimo rapporto Prezzo/Prestazioni

Contro:

• Il sistema NC si attiva in modo indipendente, serve ricordarselo

• Il design è un po’ austero

Prezzo:

• 69,99 Euro

Mixcder E9 sono disponibili esclusivamente presso Amazon.it nella sola colorazione nera. Invitiamo i lettori a leggere anche la nostra recensione del modello Mixcder E7, ancora più conveniente.