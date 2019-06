Recensione dock USB-C Choetech con HDMI e ricarica wireless

Il mondo degli accessori che gira intorno agli smartphone è davvero sterminato, con i prodotti più disparati che tentano di rinforzare la produttività dei dispositivi. Molti di questi ci riescono, come la dock USB-C di Choetech, che oltre a disporre di uscita HDMI e VGA, ricarica in wireless anche lo smartphone.

All’apertura della confezione la periferica si presenta come un classico pad Qi di forma circolare, dove adagiare lo smartphone per la carica wireless. In effetti questa è una delle sue funzionalità, ma non l’unica. Ed infatti, la sock presenta sul retro ingresso VGA e HDMI, oltre ad un ingresso microUSB.

La dock dispone di un cavo USB-C integrato, da poter collegare a periferiche compatibili, quali ad esempio gli ultimi Macbook della Mela. Se si collega la USB-C ad un dispositivo esterno, la periferica funzionerà come tradizionale pad di ricarica, potendo ricaricare il dispositivo che vi si adagia sopra.

In realtà, come già anticipato, questa è soltanto una delle funzioni di questa dock. Se si collega, infatti, la periferica ad uno smartphone USB-C abilitato alla modalità desktop, di potrà successivamente collegare la dock alla TV tramite HDMI o cavo VGA, per proiettare la modalità desktop dello smartphone sulla TV. Allo stesso modo, sarà possibile anche collegare notebook alla TV, sempre con lo stesso meccanismo. a dock funge, così, da strumento per trasferire il segnale video dello smartphone o del notebook che sia, sulla TV del salotto. Quanto alle caratteristiche dell’output, la porta HDMI suppota risoluzioni 4K e 2K a 30Hz, mentre la porta VGA arriva ad una risoluzione 1080P a 60Hz. A dire il vero l’uscita VGA sembra ormai datata e di difficile impiego, ma chissà che ancora gli utenti dispongano di qualche monitor privo di HDMI. A livello di compatibilità, il produttore fornisce un elenco parziale di dispositivi con USB-C compatibili. L’elenco varia dai Macbook Pro 2018, 2017, 2016 ai Macbook dal 2015 al 2017, per passare a iMac, ChromeBook Pixel, Dell XPS 13, ultimi smartphone Samsung e altri ancora. L’elenco è assolutamente esemplificativo e non esaustivo: per la cronaca, durante i nostri test abbiamo collegato senza alcun problema un Honor View 20 alla TV, abilitando la modalità

Prove di ricarica

La ricarica offerta dalla dock Choetech è solo di tipo wireless. Accendendo la periferica tramite cavo MicroUSB si riuscirà a ricaricare lo smartphone solo in wireless, non anche collegandolo tramite cavo USB-C. Il cavo USB-C integrato, allora, serve soltanto per alimentare la periferica e consentire il passaggio del segnale video collegando la stazione ad una periferica tramite HDMI.

Allo stesso modo, quando la USB-C viene collegata ad un Macbook, si riuscirà a ricaricare lo smartphone solo tramite piattina di ricarica Qi. Non c’è modo, insomma, di ricaricare uno smartphone in wireless, e l’altro tramite cavo. Quanto alla velocità di ricarica, siamo riusciti a ricaricare i dispositivi alla velocità di 1.1A, quindi sfruttando non una ricarica veloce in piena regola, ma ottenendo comunque una velocità di ricarica sufficiente. Conclusioni

La dock Choetech USB-C con ricarica wireless potrebbe avere una marcia in più rispetto a molti altri pad Qi: non solo offre ricarica wireless, ma risulta essere una vera e propria dock per la connessione di dispositivi alla TV, tramite cavo HDMI o VGA. E’ la soluzione ideale per chiunque disponga di uno smartphone con supporto alla ricarica Qi e alla modalità desktop: con un solo accessorio sarete in grado di sfruttare queste due feature del vostro terminale.

PRO

Versatile

Ricarica wireless e dock HDMI

Rapporto qualità prezzo

CONTRO

Può ricaricare un solo dispositivo alla volta

Prezzo al pubblico

Costa 32,99 euro e si acquista su Amazon direttamente a questo indirizzo.