Recensione Lamicall Supporto Tablet, più comodo che bello

Lamicall Supporto Tablet è l’ultimo dei prodotti che andiamo a scoprire di questo intrigante marchio: oggi parliamo di supporto per tablet, il che significa quasi sempre per iPad.

Un supporto da scrivania che fa il suo bel lavoro, pur non essendo proprio un “Apollo” da guardare: però è leggero, pratico, modulabile e dal costo sicuramente accessibile.

Plastica e gomma

Come è tradizione, Lamicall Supporto Tablet arriva in una semplice scatola di cartone, con all’interno il supporto, piegato per caricare meno spazio, un piccolo foglietto illustrativo e un depliant informativo sul brand.

Una delle caratteristiche principali appare subito: il supporto agisce aperto, ma è facilmente ripiegabile, in modo da occupare poco spazio se messo in borsa o nello zaino, perché alla fine può diventare comodo anche in viaggio.

Sostanzialmente, il supporto è composto da tre pezzi che si incastrano e scorrono l’un l’altro: il prodotto arriva già montato e, tra l’altro, non c’è modo di smontarlo, tuttavia i tre pezzi sono modulabili per trovare la gusta posizione del tablet nella scrivania.

Il tutto è realizzato in plastica bianca, materiale non bellissimo ma che ha il pregio di essere molto leggero ed economico, tranne per un inserto in gomma viscosa dove si appoggia il tablet.

Angoli e altezze

Lamicall Supporto Tablet ha una parte che si apre gradualmente sino ad un angolo di 70°, per offrire al tablet la corretta angolatura, dato che ognuno di noi ha una fisicità e una postura diversa.

Subito dopo, è possibile appoggiare il tablet alla parte frontale, coperta come abbiamo detto da una gomma morbida viscosa, che impedisce al device di muoversi, anche se è comunque sorretto da una mensola (divisa in due) che esce e lo sostiene nella parte inferiore.

L’unica regolazione possibile è data da questa parte in misto plastica e gomma, regolabile in altezza: una volta preso, con il pollice si fa scorrere la sezione in gomma sino all’altezza voluta (l’escursione è di circa 4 centimetri) premendo nella parte del logo, che è soffice e accompagna il pollice.

Come funziona

Lamicall Supporto Tablet è un prodotto davvero semplice ed elementare: lo si posiziona sul tavolo, si regolano angolazione e altezza, tutto con una mano sola perché le sezioni scorrono molto bene, e ci si appoggia il device nella posizione corretta.

La parte inferiore dell’appoggio ospita due piccole mensole, distanziate appositamente per lasciare spazio al cavo di carica nel caso si metta il tablet in orizzontale, oppure per alcuni tablet Android che hanno la carica sul lato lungo.

Con l’arrivo della funzione Airplay anche su iPad, avere il doppio display su Mac è davvero questione di un clic e spesso si rivela davvero ottimo come aiuto, anche se usato al volo, ad esempio nei webinar, in modo da avere presentazione da una parte e elenco dei collegati dall’altra.

Ma dato che non si vive di soli iPad, possiamo dire che abbiamo usato il supporto anche per un display vero e proprio, come il Desklab Portable Monitor, che adesso ha finalmente un valido supporto.

Essendo il prodotto molto semplice ed elementare, non vediamo veri e propri difetti: la funzione di chiudersi per essere trasportato in borsa è molto interessante in prospettiva futura (in questo momento storico la mobilità è una voce non prioritaria) e la cerniera offre il giusto grado di resistenza: ma anche se la cerniera dovesse cedere, l’angolo di apertura massimo è comunque garantito, perché si appoggia al peso del device che deve sostenere.

L’altezza regolabile è anch’essa molto comoda, specie per chi ha device molto grandi come il display sopra menzionato o un iPad da 13″.

Sostanzialmente, si tratta di un aiuto molto interessante, la cui realizzazione in plastica da una parte non è bellissima (abbiamo visto materiali più curati e migliori esteticamente) ma è pratica e leggera (fattori da non sottovalutare). La semplicità è la sua carta vincente, anche se non mancano capacità di regolazione importanti, per mettere il device nel posto e nella maniera giusta per lavorare al meglio.

Pro:

• Leggero e ripiegabile

• Regolabile per tutti i device

Contro:

• La realizzazione in plastica è comoda ma non bellissima

Prezzo:

• 15,99 Euro

Potete trovare Lamicall Supporto Tablet dalle pagine di Amazon.it