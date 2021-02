Il jailbreak unc0ver 6.0.0 compatibile con iOS 14.3

Il team che sviluppa “unc0ver”, lo strumento di jailbreaking per iOS, ha rilasciato la nuova versione del software che rimuove le restrizioni software imposte da Apple nei dispositivi iOS, spiegando che l’ultima release unc0ver 6.0.0 offre il supporto per iOS da 12.4.9 a 12.5.1, iOS da 13.5.1 a 13.7 e da iOS 14.0 a iOS 14.3.

Nel sito di unc0ver si spiega che il tool sfrutta “eccezioni native della sandbox di sistema” per mantenere la sicurezza mentre si accede ai file di jailbreak.

Prima di questo tool, l’unico modo per effettuare il jailbreak ai dispositivi da iPhone 8 e iPhone X era passare per “checkra1n“, diverso tool di jailbreaking sviluppato dallo stesso ricercatori che ha individuato l’exploit “checkm8”.

A gennaio Apple ha rilasciato iOS 14.4 e iPadOS 14.4, integrando fix nel kernel per la sicurezza e per una vulnerabilità del WebKit sfruttata da questo tool di jailbreaking. iPhone e iPad aggiornati con le versioni più recenti dei sistemi operativi non sono compatibili con il tool di jailbreaking unc0ver.

Intorno al jailbreak non c’è più l’interesse di un tempo, ma c’è ancora una comunità attiva che mette a disposizione applicazioni e modifiche software non offerte da Apple.

Apple SCONSIGLIA di effettuare modifiche di iOS non autorizzate (la violazione in gergo nota come “jailbreaking“), evidenziando che queste modifiche consentono di bypassare le funzioni di sicurezza causando diversi problemi negli iPhone, iPad o iPod touch violati, tra cui: vulnerabilità di sicurezza, instabilità, minore durata della batteria, inaffidabilità di voce e dati, interruzione dei servizi, impossibilità di applicare aggiornamenti software.

Sul sito dello sviluppatore sono presenti tutte le informazioni necessarie per l’installazione, ma si consiglia ovviamente di evitare operazioni di questo tipo se non si ha piena consapevolezza di cosa implichi l’installazione di un jailbreak e come la si possa gestire. Il jailbreak, oltretutto, per Apple invalida la garanzia.

