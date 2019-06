Recensione Movavi Screen Capture Studio 10 per Mac, tutto per l’acquisizione e la modifica dello schermo del Mac

In prova Movavi Screen Capture Studio 10 per Mac, una delle suite più complete per l’acquisizione e la successiva modifica dello schermo del Mac. Si tratta di un applicativo completo, che non solo permette l’acquisizione dello schermo, ma che ingloba un vero e proprio editor stile iMovie, con una miriade di funzioni, effetti grafici e numerosi oggetti da poter acquistare nell’apposito store per la creazione di contenuti sempre più originali. Una manna dal cielo per creators e YouTuber.

Cattura schermo

All’avvio, il software propone una schermata che mostra in modo chiaro e semplice tutte le possibilità offerte. Anzitutto l’opzione “Registra schermo”, che rappresenta una delle funzionalità cardine del software. Basta cliccarvi per accedere alle opzioni di registrazione, che sono davvero tante.

E’ possibile scegliere se registrare l’intero schermo del Mac, oppure porzioni del desktop. In questo secondo caso sarà sufficiente tracciare con il mouse la superficie da registrare, spostando il perimetro del rettangolo presente a schermo. Da notare, che una cornice di colore arancione segnalerà all’utente, anche durante la registrazione, la porzione di schermo in fase di registrazione.

E’ possibile scegliere la grandezza dell’area di registrazione anche indicando il numero di pixel da registrazione, mentre non mancano opzioni avanzate, come la possibilità di inserire nell’aria di registrazione anche la webcam, così da catturare contemporaneamente desktop e immagini dalla telecamera. Si tratta di una opzione che certamente piacerà agli YouTuber.

Ancora, è possibile scegliere se inserire l’audio nella registrazione o meno, potendo scegliere quale fonte il microfono, oppure gli altoparlanti del Mac. Insomma, le opzioni non mancano e la UI proposta per la cattura dello schermo è davvero semplice, ma efficace, chiara e intuitiva. Non mancano, infatti, anche informazioni importanti come il tempo di cattura e, in tempo reale, la grandezza occupata dal file di output, che nel nostro esempio è di 12 MB per minuto.

Non c’è bisogno di tutorial, né di istruzioni per iniziare a catturare lo schermo, chiunque si ponga per la prima volta di fronte la suite Movavi Screen Capture Studio for Mac sarà perfettamente in grado di utilizzare il software senza alcun intoppo.

Editing

E’ possibile mettere in pausa la cattura dello schermo e riprenderla in un secondo momento, ma quando si clicca il tasto “Stop” il filmato verrà acquisito e mostrato in una sorta di player integrato, che consente già qualche piccolo aggiustamento. In questa schermata sarà possibile prendere visione di quanto appena catturato.

Come se non bastasse, però, Movavi Screen Capture Studio for Mac offre un editor integrato, che nelle funzioni e nella UI ricorda molto software come iMovie. Cliccando, infatti, su “apri filmato nell’editor” sarà possibile accedere ad una fase di editing completa e profonda, dove nella time line sono già automaticamente predisposti i file video e audio catturati.

L’editor incluso può essere considerato un vero software nel software, ricco di funzionalità, anche avanzate. Non solo, infatti, sarà possibile montare i video e gli audio, ma l’utente potrà aggiungere testi, effetti, animazioni, transizioni, oggetti decorativi, e sfruttare persino una tecnologia che stabilizza il video, proprio come accade in tutti i software di editing più blasonati.

Siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla presenza di questo editor, perché aggiunge davvero possibilità originali e creative, che solitamente non si riscontrano nelle suite di screen capture.

Dalla schermata principale del software è possibile accedere direttamente a questo editor di modifica e montaggio, anche senza passare dalla registrazione dello schermo, proprio come se si trattasse di un software di editing stand alone, che consentirà all’utente di montare i propri filmati, anche quelli non catturati direttamente con il software Screen Recorder Studio 10.

Peraltro, Movavi mette a disposizione un vero e proprio store di effetti, con bundle e pacchetti tematici per ogni occasione, grazie ai quali sarà possibile arricchire i propri video di elementi originali e sempre diversificati.

Registra microfono e webcam

A chiudere il corredo di funzionalità della suite Movavi Screen Capture Studio 10 per Mac, anche le opzioni “Registra microfono” e “Registra webcam”. Come facile intuire, si tratta di utility che consentono di catturare audio e video, in modo particolare, da microfono e webcam, senza dunque passare per la opzione di Registrazione schermo.

Due opzioni davvero utili, che completano una suite davvero ottima. Ciascuna di queste opzione consente di scegliere la cartella di destinazione all’interno della quale salvare il file, mentre la registrazione dalla webcam offre opzioni avanzate, come la possibilità di scegliere risoluzione video e FPS di registrazione.

Conclusioni

Movavi Screen Capture Studio 10 per Mac è tra le suite di registrazione schermo più complete. Non solo perché offre tante opzioni per la cattura dello schermo, ma anche perché mette a disposizione dell’utente un editor particolarmente completo in cui montare i filmati, anche quelli catturati con l’ausilio della suite. Tanti gli effetti, le transizioni e gli elementi da inserire nel video, con possibilità di store apposito in cui comprare pacchetti tematici sempre nuovi.

Movavi Screen Capture Studio 10 si scarica direttamente a questo indirizzo. La versione di prova gratuita consente di testare il software con il watermark Movavi a video, e senza possibilità di esportare i filmati catturati. La licenza costa 59,90 euro.

PRO

Ricco di funzionalità

Tante le opzioni di cattura schermo

Editor per il montaggio incluso

Completo, ma intuitivo nel funzionamento

CONTRO