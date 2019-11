iPad in sconto su Amazon: tutti i migliori affari del week end

Su Amazon oggi non ci sono grandi sconti sui prodotti Apple, ma nel mondo iPad le promozioni e le occasioni non mancano. Gli sconti sono disponibili praticamente su tutta la gamma, dall’iPad mini fino ai top Pro. Sono in ribasso anche “low cost” da 10,2 pollici, presentati solo qualche settimana fa.

Ecco qui di seguito i migliori affari che abbiamo tracciato qualche minuto fa. Vi preghiamo di notare che gli sconti sono disponibili spesso su vari colori, ma noi abbiamo indicato nella nostra lista qui sotto soli gli sconti migliori.

Guidare la scelta in poche parole è impossibile, ma in linea generale possiamo dire che che iPad da 10,2 pollici è indicato come entry level per tutti coloro che voglio spendere il minimo senza rinunciare ad un dispositivo capace di fare un po’ di tutto. iPad mini e iPad Air si equivalgono in quanto ad hardware che è simile a quello del precedente iPad Pro. La differenza tra i due è ovviamente la dimensione dello schermo: 7,9 pollici per iPad mini, 10,5 pollici per iPad Air. Tutti e tre questi modelli hanno Touch ID e connettore Lighting e sopportano Apple Pencil 1.

I due iPad Pro hanno processori molto più potenti, schermi di alta qualità Face ID e connettore USB-C per la ricarica. Supportano Apple Pencil 2.

Se le offerte di questa pagina non fossero più disponibili consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.