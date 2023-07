Recensione Netatmo Controllo Intelligente, il telecomando smart per il condizionatore di casa

Il caldo è ormai esploso, ma fortunatamente è possibile combatterlo in modo sempre più smart. Tra questi vi è la soluzione proposta da Netatmo con il suo smart AC Controller, la periferica che rende intelligenti e connessi i condizionatori di casa. Ecco come funziona, a cosa serve e come installarlo.

Nelle confezione di vendita, oltre al telecomando smart sono incluse anche le prese a muro, vite e tassello nel caso di installazione a parete. Null’altro, la confezione va dunque dritta al punto.

La periferica in sé si presenta come un piccolo ovale, con lunghezza di circa 8 centimetri. Come accennato, può essere installato a muro, ma anche utilizzato come libera installazione, quindi adagiato sulla madia, sul comodino, o in qualsiasi angolo della stanza. Ed infatti, grazie all’infrarosso omnidirezionale, permette di controllare il condizionatore della stanza, anche quando questo è posto a diversi metri di distanza.

In sostanza, lo smart controller Netatmo non fa altro che replicare i tasti del telecomando del condizionatore. Ovviamente, connettendosi prima ad internet, rende il controllo del condizionatore più smart, potendo operare da smartphone, anche da remoto quando non si è in casa, oltre ad essere compatibile con gli assistenti digitali. Ultima chicca: risulta essere compatibile sia con i sistemi Android, che con casa di Apple.

Prima installazione

La prima installazione è assolutamente semplice e richiede circa 10 minuti. Per iniziare sarà sufficiente inquadrare il codice QR contenuto all’interno della confezione. Partirà una configurazione guidata che permetterà all’utente anche di scaricare l’applicazione necessaria, disponibile gratis su App Store o Google Play.

Dopo aver scaricato e aperto l’app Home+, si potrà aggiungere il dispositivo, scegliendolo dalla lista presente a schermo. La procedura guidata inizialmente non farà altro che collegare lo Smart Controller Netatmo al vostro router di casa.

Successivamente, invece, sarà necessario puntare il telecomando del vostro condizionatore verso lo smart controller, iniziando a premere tasti a piacere, come quello di accensione e spegnimento, quello delle modalità di funzionamento, quello per alzare o abbassare la temperatura desiderata. Ad un certo punto l’applicazione vi informerà della corretta configurazione del telecomando.

A questo punto lo smart controller accenderà e spegnerà il condizionatore, chiedendovi conferma degli input corretti. Fatto ciò sarete pronti ad utilizzare il nuovo telecomando smart di Netatmo.

Compatibilità

Da notare che il controller Netatmo risulta essere compatibile con molteplici condizionatori. In generale, Sono compatibili tutti i climatizzatori con telecomando a infrarossi e un display sul quale compaiono le impostazioni. Indipendentemente dal marchio del Climatizzatore e dal modello posseduto.

A cosa serve

In primis, lo Smart AC Controller serve per poter avere il pieno controllo del vostro condizionatore da smartphone, anche da remoto quando non siete in casa. Non solo, permette di poterlo controllare tramite comandi vocali con Siri, Alexa e Assistente Google.

Ancora, il controller smart consente di spegnere il condizionatore automaticamente quando si esce di casa, grazie alla funzione di geolocalizzazione integrata.

Inoltre, all’interno dell’app è possibile programmare l’accensione e lo spegnimento automatico del condizionatore. Per ciascun giorno della settimana, infatti, è possibile impostare l’attivazione di determinate modalità, che l’app chiama Notte, Eco e Comfort, scegliendo la fascia oraria in cui attivare l’una o l’altra.

Per ciascuna modalità si potranno scegliere i parametri di funzionamento del condizionatore, a partire dalla temperatura desiderata, nonché velocità della ventola del condizionatore. In questo modo, per ciascuna fascia oraria e per ciascun giorno, l’utente deciderà la temperatura desiderata della stanza e il condizionatore si accenderà e spegnerà automaticamente, a seconda delle modalità impostate.

Ovviamente, lo smart controller ha integrati sensori di umidità e temperatura, che gli serviranno, per l’appunto, per comprendere quanti gradi ci sono all’interno della stanza, così da accendere e spegnere automaticamente il condizionatore a seconda dei programmi impostati dall’utente. Inoltre, questi sensori aiutano anche a mantenere un diario di bordo all’interno dell’app: girando lo smartphone in modalità landscape si otterrà un grafico di quelle che sono le temperature registrate all’interno della stanza.

Al di là della programmazione automatica, tramite l’app è possibile accendere o spegnere il condizionatore con un solo click, e ricevere notifiche sullo stato del condizionatore. Ancora, sarà possibile condividere il telecomando con amici o membri della famiglia, così che ciascuno possa controllare autonomamente il condizionatore.

Comandi vocali

Come già accennato, è possibile inserire il controller Netatmo all’interno della propria rete di assistenti digitali, quindi Assistente Google, Alexa o Siri. Per la configurazione con Casa di Apple sarà sufficiente inquadrare con il proprio iPhone sul codice QR presente dietro la periferica, mentre lato Android la configurazione è quella descritta sopra.

Per configurarlo con l’assistente Google, invece, è necessario aprire l’app Google Home, aggiungere un dispositivo e scegliere come servizio “Lengrad – Netatmo – BTicino”.

Allo stesso modo, su Alexa, sarà sufficiente cercare la skill “Legrand”, connettere il proprio account, per poter controllare il dispositivo tramite Alexa.

Conclusioni

Netatmo Controllo Intelligente fa quel che promette. Anzitutto, trasforma in smart il condizionatore di casa, permettendovi di accenderlo e spegnerlo tramite app, anche da remoto. Questo è già un grande vantaggio, perché è possibile rinfrescare, o riscaldare casa, magari pochi minuti prima del proprio arrivo.

E’ il reparto dei programmi automatici, però, a rappresentare il vero valore aggiunto di questa periferica. Essenzialmente, una volta create le vostre fasce orarie in cui mantenere una temperatura, piuttosto che l’altra, non avrete più necessità di intervenire sul condizionatore.

Certo, si potrebbe obiettare che esistono concorrenti sul mercato da poche decine di euro, che pressappoco hanno le stesso funzioni. In questo caso il costo è in parte giustificato anche dalla presenza dei sensori di temperatura e umidità integrati; inoltre, il brand è tra i più noti nel settore e di certo rassicura gli utenti sulla longevità di funzionamento e di supporto ai server.

PRO

Installazione rapida

I sensori di temperatura e umidità integrati aiutano a rilevare le condizioni effettive delle stanza vicino a chi la utilizza

Programmazione settimanale intuitiva via app

Supporto controllo vocale

Supporto geolocalizzazione

CONTRO

Costo non troppo contenuto

Esteticamente non tra i più discreti

Prezzo e disponibilità

Su Amazon si acquista a 114 euro, con un piccolo risparmio sul listino originale che è di 119 euro. Cliccate qui se volete acquistarlo.