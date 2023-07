iPhone 15 Pro previsto in blu

Gli iPhone 15 Pro che Apple dovrebbe presentare a settembre saranno disponibili anche in una colorazione dark blue con toni di grigio. A riferirlo è il “leaker” Unknownz21 che già in altre occasioni ha riferito indiscrezioni che successivamente si sono rivelate esatte.

Secondo quanto riferisce la “gola profonda”, l’iPhone è previsto con struttura in titanio, colorazione di tonalità blu scuro e con una finitura spazzolata differente da quelle che Apple ha proposto in passato.

Il blu in questione dovrebbe essere simile al blu pacifico proposto nel 2020 con iPhone 12 Pro ma più scuro e con più grigio, completando meglio l’effetto finale con il titanio.

Il sito Macrumors ha preparato una serie di immagini che mettono in mostra quello che dovrebbe essere la colorazione in questione.

Oltre al blu, è prevista la disponibilità delle colorazioni: silver, space gray/space black, e titanium gray; quest’ultima dovrebbe essere una sorta di grigio-chiaro, mentre space gray/space una tonalità più scura.

È circolata nei giorni passati una indiscrezione secondo la quale Apple ha in cantiere anche una colorazione rosso-scuro (cremisi) per iPhone 15 Pro ma il leaker Unknownz21 non cita questo colore tra i futuri disponibili.

Attualmente iPhone 14 Pro è disponibile nelle colorazioni nero siderale, argento, oro, e viola scuro.

La lineup di iPhone 15 arriverà probabilmente a fine settembre o inizio ottobre. Qui trovate tutto quello che sappiamo finora.