Aggiornamento di tutti i modelli di iPad per il 2024

Per il 2024 Apple ha in cantiere l’aggiornamento dell‘intera lineup iPad. Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg prevedendo nuovi modelli di iPad Pro, iPad Air, iPad mini e iPad base per il prossimo anno, facendo inoltre cenno all’attenzione che Apple dovrà riservare alle vendite del visore Vision Pro.

Gurman ha fatto cenno all’assenza di nuovi iPad e AirPods nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, evidenziando che quest’anno è stato il primo senza un nuovo iPad, come sempre fatto fin dalla presentazione del dispositivo nel 2010. Sono previsti anche nuovi AirPod base, mentre l’aggiornamento dei modelli Pro arriverà secondo Gurman nel 2025.

Per quanto concerne mercati del tutto nuovi, la Casa di Cupertino si sta preparando a spingere il suo visore per la Realtà Mista; l’ingresso nel settore dei veicoli elettrici secondo il redattore di Bloomberg non avverrà prima di dieci anni.

Vision Pro non sarà inizialmente un prodotto che permetterà a Apple di guadagnare facilmente dal mercato al quale è destinato, e il CEO Tim Cook, durante la presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2023, ha delineato un approccio graduale per la vendita. “Non c’è mai stato un prodotto come il Vision Pro”, ha spiegato Cook, evidenziando la necessità di “grade attenzione” verso quello che ha chiamato “l’ultimo miglio”, in altre parole i negozi, dove sarà venduto con un approccio diverso dal tradizionale prendi e porta via.

Per la vendita di Vision Pro, Apple richiederà agli acquirenti appuntamenti per provare il dispositivo; sono previste aree speciali nei punti vendita e la distribuzione a livello internazionale sarà dosata, calibrata con attenzione.