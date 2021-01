Recensione supporto iPhone Ugreen: quel che serve per Zoom e FaceTime

La comunicazione video è sempre stato un punto di forza di iPhone, ma nel corso degli ultimi mesi a causa della pandemia con l’obbligo o la necessità del lavoro e dello studio da casa, il telefono Apple ha assunto una rilevanza ancora maggiore in questo ambito. Per sfruttare al meglio tale funzione, ma anche per vedere film o semplicemente tenere l’iPhone sollevato da una scrivania, quel che serve è un supporto da tavolo come quello di Ugreen.

L’accessorio Ugreen non è certamente l’unico in commercio nel suo genere, ma è uno dei più apprezzati come si può notare dalle recensioni che vedete in calce alla sua pagina su Amazon. Una volta che lo si prende in mano si comprende che in maniera intuitiva che è un prodotto di ottima qualità.

In primo luogo è realizzato in lega di alluminio anodizzato in colore grigio scuro; il peso è relativamente modesto anche se non del tutto irrilevante. Questo perchè le lastre di alluminio che lo compongono sono di uno spessore generoso, così come lo sono i bracci. Quando il supporto è piegato, occupa tutto sommato poco spazio: sporgono solo di circa mezzo centimetro le “gobbe” della sezione del supporto che è destinata a reggere lo smartphone. Nelle parti che sono a contatto con la superficie del tavolo o con il telefono sono presenti degli inserti in plastica morbida che evitano sia di rigare le superfici su cui poggiano, sia il rischio di scivolamento.

Meccanicamente l’accessorio fornisce l’impressione di essere estremamente robusto. Gli snodi offrono una grande resistenza, di molto superiore a quella che si attenderebbe. Bisogna esercitare una certa forza per mettere in posizione il supporto e anche per regolarlo. In questa ottica sarebbero preferibili snodi più facili da regolare, ma questo significherebbe a lungo termine una riduzione della capacità del supporto di restare saldo. Nel caso del supporto di Ugreen è difficile non pensare che ci sarà comunque un allentamento della resistenza offerta dagli snodi, ma l’impressione è il punto di partenza iniziale fissi molto in là questo evento. In più una volta piazzato in maniera corretta, diventa praticamente impossibile ribaltare il supporto e il telefono insieme.

Il supporto come detto è molto semplice nella sua struttura ma realizzato con un certa cura e lungimiranza dal punto di vista dell’ergonomia. Ha un incavo nella parte inferiore per far passare il cavo di ricarica ed è regolabile in varie posizioni; quella più naturale è con una inclinazione utile per vedere lo schermo da seduti. In questo modo potremo usare lo smartphone per la comunicazione tenendo libere le mani oppure per vedere un film. Teoricamente è possibile anche avere il telefono in maniera perfettamente perpendicolare alla superficie grazie allo snodo molto robusto.

Abbiamo svolto anche alcuni test con un iPad mini, un dispositivo tra quelli che Ugreen ritiene compatibili con il supporto ed in effetti non ci sono problemi in nessuna delle posizioni. È probabile che anche con un iPad più grande il supporto possa resistere allo stesso modo e che stabilità sia la stessa, anche se un iPad più grande del mini potrebbe richiedere un posizionamento più accurato per evitare che il tablet cada da una parte o dall’altra.

Utilizzando il supporto diventa così possibile fruire di iPhone, un qualunque smartphone o di un tablet per la comunicazione video oppure per vedere un film. Idealmente è possibile mettere il supporto anche in cucina per accompagnare l’esecuzione di una ricetta che abbiamo trovato su Internet oppure sempre per la videocomunicazione; grazie alla inclinazione regolabile su varie posizioni diventa infatti possibile usare la telecamera per inquadrare anche un persona che si trova in piedi.

In conclusione il supporto di Ugreen rappresenta un eccellente sistema per usare in maniera ergonomica l’iPhone o qualunque altro telefono e anche un iPad mini per FaceTime, Zoom, Skype o qualunque altro software. È robusto, ben disegnato, quando viene piegato può facilmente finire in un cassetto oppure anche in tasca. Il prezzo è leggermente più alto di quello di altri prodotti concorrenti ma la qualità lo rende comunque un prodotto davvero appetibile.

