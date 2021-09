Castlevania e Temple Run disponibili su Apple Arcade, NBA 2K22 è in arrivo

Una ventata di altri giochi si unisce questa settimana al catalogo Apple Arcade: pronti subito Castlevania: Grimoire of Souls, l’ultima novità relativa all’amata serie goth-fantasy, e Temple Run: Puzzle Adventure, una rivisitazione del popolarissimo franchise Temple Run. Presto in arrivo anche NBA 2K22 Arcade Edition, giusto in tempo per l’inizio della “regular season”.

Non è tutto, anche Tiny Wings, titolo inserito tra i Migliori Giochi di Apple Arcade, verrà presto aggiunto al servizio. Ricorderete di che si tratta, tanto divento virale il prodotto è il semplice one-button game con grafica rilassante, dove i giocatori corrono più veloci del sole attraversando isole che vengono create in sequenza.

Tra i titoli di maggior spessore in arrivo certamente NBA 2K22 Arcade Edition di 2K Games, l’ultimo titolo della popolare serie NBA 2K, che sarà in esclusiva su Apple Arcade. I giocatori potranno realizzare il loro sogno di calcare i parquet della NBA e correre con le più grandi stelle del momento, come Luka Doncic, Damian Lillard, Kevin Durant, Jayson Tatum, Zion Williamson, Rui Hachimura, Karl-Anthony Towns e tanti altri, vivendo un’autentica esperienza NBA 2K.

Naturalmente ci sarà la possibilità di scegliere tra le proprie squadre NBA preferite e giocare contro gli avversari in Partite Veloci con i roster NBA aggiornati al 2022, sfidare testa a testa un amico in modalità Multiplayer online, o giocare a street basket 3v3 nella modalità Blacktop.

Già disponibili, invece, due Arcade Originals, ossia Castlevania: Grimoire of Souls di Konami Digital Entertainment e Temple Run: Puzzle Adventure. Il primo è una rivisitazione del popolare gioco d’azione a scorrimento orizzontale Castlevania che viene lanciato in esclusiva su Apple Arcade.

Il secondo è, invece, Temple Run: Puzzle Adventure di Imangi Studios, che sfida i giocatori a completare rompicapi match-3 per svelare i misteri del regno dei templi antichi.

Tra gli aggiornamenti recenti segnaliamo quello a Star Trek: Legends, con nuovi personaggi sbloccati, tra cui Elim Garak e Shinzon; inoltre, anche l’aggiornamento a

SongPop Party, con un nuovo personaggio, una categoria bonus, un nuovo decennio, quello degli anni ’50, con più di 2.000 canzoni, inviti a feste, bonus giornalieri e altro ancora. Ultimo, ma non ultimo, Solitaire Stories, che di recente presenta due nuove mappe storia e mazzi da collezione da sbloccare e con cui giocare.