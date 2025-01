Recensione tastiera Logitech MX Mechanical Keyboard, la meccanica per l’ufficio

Pubblicità

Dopo aver convinto appieno nel mondo delle tastiere per la casa e l’ufficio, Logitech ci (ri)prova affiancando alla classica linea a membrana un prodotto decisamente interessante, questa Logitech MX Mechanical Keyboard che eredita molto delle caratteristiche della linea gaming della casa, in pura salsa business. L’abbiamo provata a fondo a diversi mesi dal lancio.

Meccanica, ma perché?

Quando si pensa alle tastiere meccaniche l’associazione con il mondo del gaming arriva facile: d’altra parte è proprio li che le tastiere meccaniche hanno trovato la loro naturale posizione, grazie a caratteristiche quali precisione, robustezza e capacità di configurazione e personalizzazione con macro o altre funzioni.

E’ innegabile però che la scelta di una tastiera meccanica non sia del tutto lontana dal mondo del business e, anzi, porti in dote il fascino che ha conquistato il mondo del gaming.

Logitech non è la prima che ci prova, ma la forza del marchio è alta e dopo il successo di pubblico e critica dato dal modello Logitech MX Keys l’espansione verso il mercato delle tastiere meccaniche per l’ufficio sembra del tutto naturale.

La differenza tra una tastiera meccanica e una a membrana va ben oltre l’aspetto, qui a Macitynet l’abbiamo raccontato in modo approfondito, e un utente dovrebbe considerare entrambe le tecnologie prima di un acquisto: da qui la voglia di provare questa Logitech MX Mechanical Keyboard che sin dalle premesse promette faville, anche e soprattutto per gli utenti Mac.

Meccanica, ma sobria

La scatola è molto sobria, esterno ed interno sono interamente in cartone riciclabile con profili interni in cartone più rigido per mantenere la tastiera e gli accessori in posizione. Dentro trova posto la tastiera stessa, un cavo USB-A/USB-C per la sola ricarica e il dongle USB-A per la connessione wireless.

La tastiera è distribuita in due forme, Estesa e Mini laddove la prima è completa mentre la seconda è più compatta e priva del tastierino numerico. Il modello oggetto di questa prova, Logitech MX Mechanical estesa, misura 131,55×433,85×26,10 mm, per un peso (non indifferente) di 828 g.

Il ricevitore Logi Bolt incluso in confezione misura 6,11×14,4×18,65 mm per un peso di 1,68 g, quindi un dongle USB che può sostare tranquillamente sempre connesso al computer, se questo ha una presa USB-A oppure, come nel caso di tutti i portatili Mac ma oramai anche di numerosi PC Windows, in un HUB USB-C.

La tastiera è realizzata esternamente in plastica rigida. Sul lato esterno superiore sostano il connettore USB-C per la sola ricarica e il pulsante, fisico, per l’accensione e lo spegnimento.

Nella parte inferiore trovano posto due piedini meccanici a doppia posizione (chiusi e aperti): manca, e non è cosa da poco, il layout italiano, mentre sono disponibili sul sito Logitech i layout US Internazionale, UK Inglese, Francese, Tedesco, Svizzero e Nord europeo.

Questa mancanza è comunque da valutare anche in base all’utilizzo: Logitech dice che questa tastiera è pensata soprattutto per gli sviluppatori, che come è ben noto utilizzano perlopiù la lingua inglese. La presenza del tasto a “L” rovesciata è comunque una comodità per tutti gli utenti italiani, che possono comunque usare il layout italiano via software, anche se alcuni glifi sono diversi (ads esempio le parentesi, slittate di una posizione, e le lettere accentate).

Doppia connessione

Logitech MX Mechanical propone una doppia connessione, sempre wireless: ad una prima tramite il dongle Logi Bolt (consigliata) si aggiunge una seconda connessione Bluetooth.

Ricordiamo che l’utilizzo del dongle Logi Bolt è più sicuro, più veloce e anche più adatto in caso di problemi rispetto al sistema Bluetooth, che tra l’altro potrebbe anche soffrire di problemi di interferenze, in ambienti molto affollati.

Tra l’altro serve specificare che la tastiera non funziona via cavo, ma solo in modalità wireless: il cavo a corredo serve per ricaricare la batteria interna, la cui durata teorica è di 15 giorni, ma che con un utilizzo intenso, prove alla mano, arriva ad una settimana, massimo una decina di giorni.

Nelle nostre prove il dongle Logi Bolt ha funzionato molto bene solo se collegato direttamente ad una porta USB (nel caso del nostro MacBook Pro con un adattatore USB-A/USB-C), mentre quando usato via HUB USB-C o Thunderbolt, dopo l’accensione il dongle ha necessitato di un paio di minuti per essere riconosciuto, diversamente al riavvio il riconoscimento era istantaneo.

Come tutte le ultime tastiere Logitech, anche questa Logitech MX Mechanical Keyboard permette l’associazione a tre diversi device, tra quelli compatibili (computer, tablet e smartphone), tramite tre tasti distinti.

Questa possibilità è molto comoda per chi usa diversi dispositivi, magari per scopi diversi, come un computer per lavoro e un tablet per le faccende personali, e può selezione il giusto device, anche solo per scrivere una mail, e poi tornare al device precedente.

Lo switch tra diversi dispositivi è una caratteristica della tastiera, e funziona anche senza particolari driver installati.

Software anche per Mac

La tastiera funziona anche senza il software, ma sarebbe un peccato perché si perdono moltissime funzioni abbinate che possono tornare comode e che arricchiscono l’uso anche nel quotidiano della tastiera.

Tramite i driver Logi Option+ è possibile regolare diverse funzioni, tra cui l’illuminazione, scegliendo l’attivazione e disattivazione oppure uno dei diversi pattern (ma ricordando che l’illuminazione è sempre monocolore bianco), verificare lo stato della carica della batteria, cambiare la disposizione dei device associati per lo switch e modificare il funzionamento di alcuni tasti (quelli funzione più alcuni altri), globalmente o anche singolarmente per app.

Il software Logi Options+ è lo stesso delle altre tastiere Logitech business o consumer, nel sito c’è anche un software specifico per chi utilizza la tastiera in ottica gaming, ma quest’ultimo è solo per Windows.

La tastiera non propone Macro vere proprie, come è consuetudine per le tastiere meccaniche in ottica gaming, ma una funzione chiamata Smart Action che permette alcuni partner nella pressione di una sequenza di tasti.

Smart Action può essere comodo per automatizzare alcuni passaggi con app verticali, laddove la pressione di una sequenza di comandi diventa ridondante (una sorta di funzione simile alle Azioni di Photoshop e Illustrator) e che può diventare molto comda per chi sviluppa, perchè può registrare intere stringhe di testo, da richiamare all’occorrenza.

L’aspetto interessante di questa funzione è che è registrata nel cloud, quindi cambiando computer, mantenendo lo stesso utente collegato via App, le Smart Action sono trasferite in automatico, ma d’altro canto sono macro abbastanza semplici, che possono tornare utili in ottica ufficio ma non quando usate nel gaming.

Va comunque sottolineato lo sforzo di Logitech in questo senso nel supporto della piattaforma Mac, laddove molti altri brand di tastiere meccaniche tendono a supportare pienamente solo Windows come OS, anche per via del fatto che il gaming su Mac è sempre stato una voce in secondo piano.

Come funziona

Logitech MX Mechanical non è una tastiera comune, serve capirlo prima di approcciarla.

La forma, la tecnologia e soprattutto il look&feel è inevitabilmente quello di una tastiera meccanica, anche se con tasti molto sottili.

Questo significa che la digitazione è deliziosamente rumorosa e propria di quel “clack clack” che l’utente di una tastiera meccanica cerca, ma che ad un utente non esperto può lasciare qualche perplessità. In particolare qui il rumore è smorzato da switch precisi ma pensati appunto per produrre un rumore morbido, ma non di meno inconfondibile.

La posizione delle mani non è la stessa di una tastiera meccanica, servono dita più a martello e una digitazione più decisa.

Ciononostante, la Logitech MX Mechanical è davvero una tastiera pregevole: se nel gioco lascia un po’ il passo a modelli mediamente più potenti, capaci e versatili (di cui anche Logitech è piena, con il marchio Logitech G) in ottica ufficio è probabilmente uno dei modelli migliori del mercato.

Certo, la differenza tra la tastiere a membrana, come la Logitech MX Keys o anche le Magic Keyboard di Apple è tanta, a livello di utilizzo, e qui siamo di fronte ad una categoria diversa, per la quale serve tempo per prendere confidenza.

La connessione via Dongle è perfettamente stabile e la digitazione, una volta acquisita la differenza, è molto piacevole e caratteristica, e piacerà sia al manager che vuole un prodotto più singolare in ufficio quanto a chi si divide un po’ sui giochi e un po’ sul lavoro ma non intende investire in due tastiere diverse (che occuperebbero tanto spazio sulla scrivania).

Qualche margine di miglioramento c’è, come ad esempio il layout ita (come detto assente nel catalogo attuale Logitech) e l’illuminazione, che è presente ma che ha un timer di autospegnimento di pochi secondi, non regolabili che rende la tastiera difficile da usare al buio.

Per il resto la tastiera, perlomeno nella versione estesa qui provata, è molto buona con tutti i tasti necessari al funzionamento anche di un utente esperto, che può attivare le funzionalità via software anche solo per specifici compiti (seppure per un utilizzo più professionale consigliamo accessori ad hoc, come ad esempio il bellissimo set Logitech MX Creative Console), il cui funzionamento è molto più verticale di quanto possa fare questa tastiera.

In ottica gaming, la tastiera fa il proprio lavoro per chi la utilizza per qualche partita tra amici, magari attivando qualche macro, ma non è una tastiera da gaming, la differenza di tecnologia si sente su partite e giochi dal profilo più verticale, così come la mancanza di personalizzazione hardware e software, che è un fattore base per chiunque acquisti una tastiera meccanica di alto profilo.

Può invece risultare comoda e affidabile a chi sviluppa, in tutti i settori, dalle app al web, o anche per chi usa codice in senso lato, su app come Excel o script su altre app. Come anticipato poco sopra, in questa ottica il layout inglese è senza dubbio suggerito, dato che il codice è sempre scritto ed editato in inglese, e per lo stesso motivo le Smart Action possono rendere l’utilizzo molto comodo.

Per queste figure l’uso di una tastiera a membrana può essere a tratti troppo semplice o non avere il feeling giusto per la digitazione, mentre una tastiera da gaming sin troppo complessa e costosa: da qui la natura di questa Logitech MX Mechanical.

Seppure sia chiaro che la scelta tra una tastiera meccanica e una a membrana verta su fattori sia di tecnologia che di capacità tecnica, il fattore feeling gioca un ruolo fondamentale, ma ci sentiamo comunque di consigliare a tutti gli utenti che non hanno mai provato un prodotto come questo, magari perché abituati alle più tradizionali tastiere a membrana o adagiati dai modelli già inclusi negli iMac, per esempio, a provarne una magari in un centro commerciale, dandosi una possibilità, l’esperienza ne vale sicuramente la pena.

Conclusioni

Logitech MX Mechanical è una tastiera ben costruita e tecnologicamente avanzata, contraddistinta da un approccio deciso e singolare, inusuale nell’ambiente d’ufficio ma che può offrire diverse emozioni per chi la sceglie e la utilizza in modo intenso.

Completa e capace dal punto di vista tecnico, è ben personalizzabile tanto su PC Windows che, cosa non scontata, anche su Mac, dove il mercato delle tastiere meccaniche è ancora debole.

Come un cavallo di razza, potente e focoso, la tastiera necessita di un certo tempo per essere domata, un tempo sicuramente superiore alle tastiere a membrana, alle quali è superiore in praticamente tutto, tranne che per la curva di apprendimento, sicuramente qui più ripida, ma propria di caratteristiche superiori, oltre ad rumore durante la digitazione un po’ smorzato, ma tipico e affascinante.

Da non confondere con le classiche tastiere meccaniche da gaming, più capaci e ancora più verticali, questa Logitech MX Mechanical si può prestare a qualche partita ma è sicuramente a proprio agio nel tram tram quotidiano, tra documenti di Office, ritocchi in Photoshop e qualche curva in Illustrator, l’uso delle varie App online e la quotidianità d’ufficio, che sia su un computer, su un tablet o, in alternativa, anche su uno smartphone, saltando allegramente da uno all’altro grazie alla pressione di un semplice pulsante.

Il costo, infine, non è di certo popolare per una tastiera d’ufficio, ma lo è senza dubbio per una tastiera meccanica, laddove di solito le tastiere per gaming costano almeno un centinaio di Euro in più, a parità di funzioni.

Pro:

• Tastiera meccanica pensata per l’utente business

• Elegante ma croccante

• Il supporto software è completo per l’ufficio

Contro:

• Non del tutto adatta per il gaming

• Manca il layout italiano

• Retroilluminazione presente ma incompleta

• Manca il supporto alla personalizzazione avanzata degli switch e copritasti

Prezzo:

• 184,99 € (Logitech MX Mechanical)

• 159,99 € (Logitech MX Mechanical Mini)

Logitech MX Mechanical Keyboard è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it nelle versioni estesa o mini, con colorazioni grigio scuro e bianco.

