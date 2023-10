Recensione Tp-Link Archer Air R5, router super sottile con Wi-Fi 6 Dual Band

Ultimo arrivato nello sterminato elenco di prodotti Tp-Link, AX 3000 o Archer Air R5 è un router Wi-Fi 6 Dual Band (2402 Mbps su banda 5 GHz e 574 Mbps su banda 2.4 GHz) con antenne “smart” e algoritmi che promettono segnale stabile e diffuso in ogni tipologia di ambiente.

Com’è fatto

Aperto dalla confezione, di Archer Air R5 si notano subito le dimensioni compatte: 210×148×10.8mm: sembra sostanzialmente un tablet da 10″ ed è più sottile di una presa a muro ma in realtà un router, con un design molto diverso da quelli ai quali siamo orbai abituati.

La scocca è bianca e il dispositivo mostra linee minimaliste, con angoli arrotondati che conferiscono all’oggetto un aspetto elegante, integrabile in ambienti dal design moderno e non solo

Nella parte inferiore troviamo la porta di alimentazione Type-C (al centro), 2 porte Gigabit Ethernet (ai due lati) e un foro per il reset.

Il router può essere facilmente montato a parete e offre vari metodi di installazione. Due adesivi 3M e un kit di montaggio per staffa in plastica inclusi nella confezione permettono di fissarlo a parete utilizzando il metodo preferito.

Il LED e il pulsante WPS 2-in-1 nella parte anteriore e la porta di alimentazione Type-C nella parte inferiore rendono l’aspetto di Archer Air R5 ancora più pulito e lineare.

Gestione semplice con app per iPhone e Android

Il router può essere configurato e gestito dall’app TP-Link Tether (qui per dispositivi Android, qui per iOS). Dall’app è possibile bloccare contenuti inappropriati per minori, definire il tempo che possono trascorrere online, ricevere una notifica sul telefono quando nuovi dispositivi si connettono alla nostra rete domestica e bloccare eventuali connessioni sospette. Anche gli aggiornamenti sono semplificati e possono essere effettuati dall’app, attivando eventualmente anche la programmazione automatica.

Prima configurazione

Se la connessione avviene mediante un cavo Ethernet invece che tramite modem DSL/FIbra/SAtelliutare, basta collegare il cavo Ethernet direttamente alla porta Internet del router; in alternativa è possibile basta collegarsi alla WiFi visibile nell’elenco delle connessioni disponibili, dopo aver digitato la password. Noi abbiamo effettuato la prima configurazione scansionando il codice QR riportato sul retro del router, avviato l’app Tether scaricata in precedenza e seguito le semplici indicazioni passo dopo passo creando la rete con il nome desiderato e la password scelta da noi.

Funzioni avanzate

Oltre che da app, dopo il collegamento alla rete WiFi è possibile richiamare e modificare varie impostazioni anche da browser (collegandosi con l’indirizzo che per default è 192.168.0.1). L’interfaccia è simile a quelle di molti altri prodotti di Tp-Link, andando sulla pagina Quick Setup o nelle impostazioni avanzate per i più esperti.

Una funzione Mappa di rete permette di visualizzare al volo i vari dispositivi connessi evidenziando il tipo di connessione, l’indirizzo IP, l’indirizzo Mac e la da quanto tempo è connesso.

Dalla sezione dedicata al router è possibile abilitare/disabilitare le due connessioni wireless (2.4GHz e 5GHz), attivare/disattivare la rete per gli ospiti, la rete IoT, visualizzare le prestazioni, l’utilizzo di memoria, lo stato delle porte Ethernet.

Dalla sezione Internet è possibile impostare la connessione come si desidera in base alle informazioni fornite dal nostro provider e impostare l’indirizzo MAC de router. Non mancano funzioni per personalizzare le impostazioni relative ad ogni frequenza e i più esperti potranno trovare ciò che desiderano nella sezione “Avanzate” (NAT forwardino, server VPN, Firewall, Controllo accessi, isolamento dispositivi, ecc.).

Sul versante sicurezza abbiamo la possibilità di sfruttare il servizio premium TP-Link HomeShield con report settimanali e mensili sull’uso della rete, qualità del servizio (dare la priorità ai propri dispositivi in modo che quelli utilizzati più frequentemente richiedono più dati e ottengano la larghezza di banda necessaria), scansione (per migliorare prestazioni e sicurezza della rete) e altre funzionalità per la protezione contro attacchi informatici.

Non manca la compatibilità EasyMesh per creare un’intera rete messa domestica senza interruzioni e una gestione centralizzata. È possibile configurare una rete mesh aggiungendo dispositivi EasyMesh di qualsiasi marca e dispositivi TP-Link OneMesh. In una rete di questo tipo, un dispositivo mobile è in grado di passere senza soluzione di continuità al router o all’extender mesh, sfruttando sempre la velocità più elevata mentre ci muovi in casa (i dispositivi EasyMesh condividono lo stesso nome di rete Wi-Fi per facilitare lo spostamento dei client da una stanza all’altra, mantenendo la connessione sempre fluida e stabile).

Come si comporta e conclusioni

La configurazione è alla portata di chiunque. La traduzione dell’interfaccia in italiano è perfetta e le funzioni importanti ci sono tutte e anche di più permettendo di interagire con un numero davvero elevato di parametri, elemento che sarà certamente gradito dai più esperti, al pari di funzionalità quali la possibilità di impostare regole per il firewalling, il supporto alla DMZ, all’inoltro delle porte e protezione da attacchi di tipo flood.

La misurazione delle prestazioni, come sempre lascia il tempo che trova perché dipende da molti fattori (dimensioni dell’edificio in cui si fa la prova, provider usato, congestione di rete, ecc.). Nelle nostre prove abbiamo misurato valori di 600 Mbps a 4 metri dal router e 400 Mbps a distanze ancora più elevate con due robuste pareti nel mezzo, dopodiché la velocità tende a calare (problema risolvibile con altri dispositivi OneMesh). Il router si è dimostrato stabile e non ha battuto ciglio con una ventina di dispositivi tra PC, Mac, iPad, iPhone, smart TV, smart speaker collegati. È un prodotto che fa decisamente il suo dovere, bello da vedere, con prestazioni interessanti e prezzo competitivo: su Amazon ne momento in cui scriviamo Archer TP-Link AX55 è venduto 126,99€, un ottimo prezzo tenendo conto di quanto offre il prodotto, della qualità costruttiva, di prestazioni e copertura.

Pro

Ripetitore mesh

Antenne sottili

Installazione flessibile

Funzionalità avanzate

Contro