Recensione webcam Logitech Brio 500, un cilindro che si crede webcam straordinariamente utile

Logitech Brio 500 è il nuovo prodotto della casa Svizzero americana che va ad arricchire un portfolio di accessori già molto ricco.

Questo modello si propone come ben più accessibile di altri già presenti, con un limite del segnale video in Full HD ma con diverse sorprese che la rendono, al momento, quasi unica nel mercato.

Subito pronta

Arrivata in una discreta scatola interamente in cartone, dove all’interno trova posto la webcam vera e propria e il gancio di appoggio, lo spachettamento è stato veloce, così come la messa in produzione, che necessita del suo software Logi Tune per funzionare al meglio.

In realtà la webcam funziona anche senza Logi Tune, ma perde diversi tipi di personalizzazioni, che sono davvero utili per chi la usa soprattutto per lavoro: il software è disponibile per macOS e Windows, ma chi utilizza altri sistemi operativi, come Linux, può utilizzare il software Cameractrls che pare intercettare molte delle caratteristiche hardware della webcam.

Grande ma molto pratica

La webcam non è certo piccola, e misura 31,5x110x31,5 mm se utilizzata solo nel corpo, misure che aumentano a 51,5x110x45 mm se includiamo la clip di supporto (per un peso totale di soli 121 g).

La forma è di un cilindro in plastica (distribuito in tre colorazioni, Rosa, Nero e Bianco, mentre il sostegno è sempre di colore nero).

Nella parte lunga del cilindro sostano i microfoni e la lente per la webcam, mentre nella parte destra, una piccola ruota laterale permette la chiusura dell’obiettivo tramite una pattella di plastica fisica, per assicurarsi la privacy quando non in uso.

La forma della webcam pensata per essere usata nella scrivania, non certo per il trasporto e non prevede neppure una busta di supporto: il cavo USB-C è saldato nel retro della webcam, il che è comodo appunto in ufficio o in casa, meno nello zaino.

Il connettore USB-C è comodo e moderno, specie per i computer che sempre di più utilizzano questo standard in modo univoco, ma nella confezione manca un adattatore a USB-A che faceva comodo nell’uso con i vari HUB (i lettori possono però procurarsene uno a pochi euro).

Il tempo è denaro

Il montaggio invece presenta diverse piacevoli sorprese, invenzioni che speriamo di poter vedere in tutte le prossime webcam di Logi e non.

La webcam mostra una vite nella parte sottostante che, in primis, serve a coprire il sistema a vite standard per agganciarla anche ad un treppiede, nel caso (noi abbiamo usato quello di Manfrotto) ma che, all’occorrenza, può essere usata per agganciare la webcam ad una superficie metallica per riprese varie.

Il gancio, inoltre, oltre ad offrire un comodo attacco per la parte posteriore dello schermo di un computer portatile, ha anche un adesivo per cementare il sistema, che diventa a prova di pugni sul tavolo.

Superlativa la presenza di un giroscopio interno, che rileva quando la webcam si piega su se stessa (inquadrando, tipicamente, la tastiera del laptop), ruotando al volo di 180° l’inquadratura.

Questa funzione rende più “normale” la visione di un video ed evita un passaggio in post produzione, specie per tutti quelli che, per lavoro, devono alternare il proprio ritratto ad una inquadratura di un oggetto: un risultato che di solito si crea utilizzando due videocamere e un po’ di montaggio video, mentre qui con un po’ di abilità si realizza tutto in automatico con una sola webcam.

Molto meglio con il software LogiTune

Una volta montata, la Logitech Brio 500 è subito operativa, anche se come abbiamo anticipato, le caratteristiche del software sono molto interessanti e sarebbe un peccato rinunciarvi.

Logi Tune App si siede sulla barra dei menu su macOS e mostra tutti i device collegati: a noi sarebbe piaciuta una maggiore integrazione con Logi Options+ (per evitare la proliferazione di app), che già regola molti altri accessori Logitech come mouse e tastiere, dove la telecamera appare ma solo per aggiornamenti del firmware e altre opzioni basilari.

Il software offre opzioni per regolare la messa a fuoco automatica, l’angolo di visualizzazione, la velocità con la quale si adatta l’inquadratura, una funzione di retroilluminazione del soggetto (molto buona) e le funzioni base della regolazione dell’immagine, come il bilanciamento del bianco, luminosità, contrasto e saturazione, HDR e Nitidezza.

I più esigenti trovano anche una funzione Filtri che permette di attivare dei preset, sostanzialmente ricavati dalle varie regolazioni, che possono essere utili per ottenere degli effetti direttamente in live evitando, ancora una volta, un inutile passaggio in post produzione.

Come funziona

Per diversi motivi è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ci siamo occupati di una videocamera Logitech, comprendendo che il mondo è radicalmente cambiato da quando abbiamo parlato della Logitech StreamCam, un prodotto nato e cresciuto in piena emergenza Covid, con esigenze che oggi si sono fatte più mature e raffinate.

La Logitech Brio 500 si pone, tecnologicamente parlando, come un prodotto a metà tra la superclassica Logitech C920 (nelle derivazioni Pro e Stram) e la più evoluta MX Brio.

Un prodotto di mezzo, distribuito in tre colori, che rappresenta un interessante passo avanti nel mercato: il segnale limitato al FullHD non è affatto un problema, se si pensa che gli streaming commerciali svolti via Teams, per esempio, sono limitati proprio al FullHD, mentre il segnale 4K è utilizzato perlopiù per registrazioni offline da postare successivamente nei social o per chi fa streaming nel mondo gaming.

Logitech Brio 500 è un prodotto davvero bello e ben realizzato, che offre un prezzo accessibile (ufficialmente di 139,00 Euro, ma su Amazon lo si trova a poco più di 100 nel momento in cui scriviamo).

Non è una webcam da portare in giro, ma nella scrivania si comporta molto bene, anche nell’audio che sopperisce alla mancanza di un microfono ad hoc.

Il segnale video, nella configurazione di default, ci è sembrato buono nella definizione, un po’ caramellato nei colori più vivi ma ben bilanciato per quanto riguarda la pelle e la gestione della luce, fattori che si possono correggere via software ma che perlopiù fanno davvero un bel lavoro anche senza doverci mettere le mani.

La webcam può essere aiutata con strumenti ad hoc, come ad esempio la luce Logitech Litra Glow o una consolle Logi Dock per microfono, speaker e HUB USB, ma l’utente è comunque libero di scegliere anche solo la webcam.

Inoltre, la possibilità di poter essere agganciata a qualunque superficie, display o treppiede in modo veloce e semplice è un plus da non sottovalutare, che anche solo per questo dettaglio la pone un po’ al di sopra di prodotti molto più costosi.

Conclusioni

Molti computer Desktop come l’ultimo Mac mini non hanno una webcam integrata, alcuni display si ma sono comunque pochi nel mercato. Per questi l’uso di una webcam USB come la Logitech Brio 500 è assolutamente suggerita, a meno di non dover effettuare riprese ad hoc per cui forse un modello 4K è più adatto.

Tutti i Laptop invece hanno una webcam, e la domanda nasce spontanea: “perché dovrei investire su un prodotto esterno al posto di quello standard integrato?”.

Ovviamente la risposta qui è soggettiva, ma è indubbio che una webcam esterna è più facile da gestire e, avendo più spazio, anche capace di offrire maggiore qualità data da ottiche meno sacrificate.

Logitech Brio 500 è facilmente usabile al di la dell’inclinazione del display del laptop, può offrire angoli di visualizzazione diversi, potendo appunto essere posizionata altrove oltre all’aggancio al display, ha controlli più precisi e, in definitiva, offre un segnale migliore sotto tutti gli aspetti, oltre al fatto di poter saltare alcuni passi in post per chi registra, oltre che stare in streaming.

Se le call o gli streaming sono parte attiva del vostro lavoro, o centrali rispetto alla vostra passione, una webcam USB è assolutamente consigliata, e Logitech Brio 500 ne è un bel campione: ci sono webcam migliori dal punto di vista tecnico come ottiche e segnali, ma tutte chiedono un investimento ben maggiore e qui è l’utente a valutare le proprie esigenze.

Chi scrive si è fatto accompagnare in diversi streaming nazionali e internazionali con questa webcam, per lavoro e ogni tanto anche per diletto, ricevendo un feedback ben più che positivo da chi stava dall’altra parte, che forse è il fattore che più conta in questi casi.

Pro:

• Straordinariamente gestibile nelle varie inquadrature

• Ottima resa delle ottiche

• Prezzo in linea con le caratteristiche

Contro:

• Manca un adattatore per USB-A

• Non adatta allo zaino

Prezzo:

• 139,00 €

Logitech Brio 500 è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente (e scontata) anche presso Amazon.it nelle colorazioni Rosa, Nera e Bianca

