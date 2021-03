LG presenta i nuovi proiettori portatili LG CineBeam

LG Electronics ha presentato tre nuovi proiettori portatili della serie CineBeam (modelli PH30N, PH510PG, PF50KS) modelli che si distinguono per l’elevato livello di portabilità, qualità delle immagini e funzionalità smart.

I proiettori portatili in questione consentono di avere uno schermo da 100 pollici sempre a portata di mano e pronto all’uso.

Grazie al design pratico e compatto, alla batteria integrata e al peso ridotto (513g per il modello PH30N, 650g per PH510PG e 1kg per PF50KS) i tre proiettori portatili possono essere trasportati facilmente ovunque. L’autonomia di questi proiettori consente il loro utilizzo anche in situazioni in cui non sia presente nelle vicinanze una presa di corrente; la batteria ha una durata che va da 2 ore per il modello PH30N a 2,5 ore per i modelli PH510PG e PF50KS.

Dal punto di vista tecnico, da segnalare la tecnologia di illuminazione a LED e un contrasto di 100,000:1 che promette immagini nitide anche in ambienti non completamente oscurati. 250 nit e risoluzione HD (1280×720) per il modello PH30N, 550 nit e risoluzione HD (1280×720) per il PH510PG e 600 nit e risoluzione Full HD (1920×1080) per il modello PF50KS. Con la Vertical Auto Keystone bastano pochi secondi per individuare e correggere le distorsioni dell’immagine e allineare la proiezione in modo ottimale.

Gli speaker sono integrati (1W Mono il PH30N, 2W Stereo il PH510PG e il PF50KS) ma se l’effetto desiderato è quello di un audio ancora più potente è possibile collegare una cassa esterna tramite Bluetooth.

Utile la funzionalità Miracast Screen Mirroring per proiettrare contenuti di smartphone, tablet e PC su grande schermo tramite una connessione wireless. Oltre che per la proiezione di film, i proiettori portatili della serie LG CineBeam possono essere utilizzati anche per attività come videogiochi, riproduzione di video musicali o la proiezione di lezioni di sport. È sufficiente inserire un dispositivo di archiviazione USB per accedere a film, foto e musica o per lavorare su file in formato Microsoft PowerPoint, Excel e Word.

Il modello PF50KS è dotato di webOS 3.5, la piattaforma Smart TV di LG che permette di accedere a YouTube e a altri contenuti di internet e la presa USB-C può ricaricare anche lo smartphone collegato oltre che funzionare per la condivisione del video.

Tutti e tre i modelli assicurano una luminosità costante durante tutto il ciclo di vita indicato in circa 30 mila ore e quindi di proiettare 8 ore al giorno per 10 anni.

Su Amazon, nel momento in cui scriviamo, il modello LG CineBeam PH30N è venduto 339,19 euro. Il modello LG Cinebeam PH510PG è venduto 349,00 euro. Il modello LG Cinebeam PF50KS è venduto 507,99 euro.