Renault annuncia il primo comune con veicoli 100% elettrici

Renault annuncia che in Francia ora esiste il primo comune al mondo con veicoli 100% elettrici, una geniale operazione di marketing per dimostrare che la mobilità del futuro è alla portata di chiunque, non solo di chi abita nelle grandi città. Da alcuni anni, lo sviluppo della mobilità elettrica è diventato una vera e propria sfida per la società. Prendono forma le aspirazioni a un mondo “del futuro” più virtuoso ed ecologico, in cui rientra la mobilità elettrica.

Per dimostrare che la transizione alla mobilità elettrica è possibile per tutti, Renault, in collaborazione con Publicis, ha immaginato un dispositivo inedito inaugurando la prima città in Francia con il “100% di veicoli elettrici”. La città in questione è Appy. Per 3 anni, gli abitanti di questo Comune del Dipartimento dell’Ariège potranno provare l’esperienza della guida elettrica a bordo di Nuova ZOE e condividere le loro impressioni.

“Se gli abitanti di Appy, che risiedono in una delle città più lontane da ogni comfort, adottano la mobilità elettrica, vuol dire che è alla portata di tutti”, spiega il produttore. “Le loro testimonianze costituiranno un capitolo della nuova storia delle città e villaggi francesi”.

Lungi dall’essere riservati ai grandi centri urbani, i veicoli elettrici ora si adattano ovunque e l’accesso alle soluzioni di ricarica continua a svilupparsi su tutto il territorio. Nel primo trimestre del 2020, il mercato dei veicoli elettrici è triplicato. Per tre anni e per la prima volta, Renault mette a disposizione una Nuova ZOE per ogni famiglia del Comune nonché le infrastrutture di ricarica necessarie per i veicoli elettrici (colonnina /presa a domicilio) e una stazione di ricarica pubblica.

Grazie a un’autonomia che arriva fino a 395 km in ciclo WLTP e alla capacità di recuperare fino a 150 km d’autonomia con 30 minuti di ricarica, Nuova ZOE è presentato come il veicolo ideale per questo dispositivo che contribuisce a valorizzare i vantaggi della mobilità elettrica. L’idea è di raccoglie una vera sfida: quella di “smuovere le acque” e abbattere i luoghi comuni legati alla mobilità elettrica. Gli abitanti di Appy saranno gli ambasciatori inaspettati per dimostrare che passare ai veicoli elettrici è semplice e non complica affatto la vita quotidiana.

