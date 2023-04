I rilevatori Netatmo fumo e monossido di carbonio supportano Google Home

Netatmo ha annunciato la compatibilità dei suoi Rilevatori Intelligenti per Fumo e Monossido di Carbonio con la piattaforma per la casa smart Google Home e con l’assistente vocale Google. Il Rilevatore di Fumo Intelligente, disponibile dal 2018, e il Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente di Netatmo, disponibile dalla fine del 2021, fanno parte della gamma di sicurezza Domestik Risks dell’azienda.

Grazie alla compatibilità con Google Home, l’assistente vocale dell’utente sarà in grado di avvisarlo in quale stanza della casa il dispositivo Netatmo ha rilevato fumo o monossido di carbonio. Entrambi i rilevatori funzionano senza alcun collegamento elettrico e si installano facilmente: è sufficiente avvitarli, rispettivamente al soffitto per il Rilevatore di Fumo e alla parete per il Rilevatore di Monossido di Carbonio, e scaricare l’applicazione Home + Security per personalizzare le impostazioni.

Per quanto riguarda il Rilevatore di Monossido di Carbonio, il consiglio è di installarlo in qualsiasi stanza in cui siano presenti apparecchi a combustione come caldaie, caminetti, fornelli o cucine a gas. L’installazione del Rilevatore di Fumo è, invece, consigliata in ogni piano dell’abitazione, soprattutto nelle aree ad alta frequentazione come i corridoi, ma sufficientemente lontano da fonti dirette di fumo come la cucina per evitare che si attivino inopportunamente.

Gli Allarmi Netatmo per il Monossido di Carbonio e il Fumo sono dotati di una funzione di test automatico che controlla lo stato del sensore, della batteria e della connessione Wi-Fi. Non manca inoltre una funzione di test che verifica il corretto funzionamento dell’allarme da 85 dB e che il produttore consiglia di utilizzare almeno una volta all’anno.

Molti rilevatori di monossido di carbonio e fumo presenti sul mercato hanno batterie con una durata di soli 1-5 anni e devono essere sostituiti regolarmente. Netatmo afferma che i suoi prodotti sono autonomi per 10 anni, senza che l’utente debba preoccuparsene. Al termine della loro durata, inviano una notifica direttamente sullo smartphone per avvisarlo e invitarlo ad acquistare un nuovo rilevatore.

Il Rilevatore di Fumo e di Monossido di Carbonio di Netatmo sono disponibili entrambi al prezzo di 99,99€ ciascuno. L’app Home + Security è gratuita e compatibile con iPhone e iPad a partire da iOS 14 e con smartphone e tablet Android a partire dalla versione 5.0. La Webapp Netatmo è utilizzabile anche da Mac e PC.

I prodotti Netatmo sono disponibili presso vari rivenditori e nel negozio del costruttore da questa pagina di Amazon.

Invece per la nostra guida alle soluzioni smart per il rilevamento del monossido di Carbonio si parte direttamente da questo collegamento. Novità, informazioni, recensioni e tutorial sulla Casa Smart e domotica sono nella sezione dedicata di macitynet: CasaVerdeSmart.