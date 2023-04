Skoda introdurrà sei veicoli elettrici entro il 2026

Skoda Auto sta accelerando la sua campagna di prodotto elettrificato e porterà la gamma di veicoli elettrici BEV a un totale di sei modelli entro il 2026. Tra quattro anni il costruttore disporrà di un portafoglio elettrico ben diversificato.

Oltre Skoda Enyaq ed Enyaq Coupé, che saranno aggiornati nel 2025 in linea con il nuovo linguaggio stilistico Modern Solid, il Il mSkoda prevede di introdurre quattro nuovi veicoli completamente elettrici: una “Small” come SUV elettrico entry-level, una “Compact“, che si chiamerà ufficialmente Elroq, un modello “Combi” e una “Space“, la versione di produzione del concept Vision 7S.

Il marchio ha fatto sapere che entro il 2027 investirà un totale di 5,6 miliardi di euro nella mobilità elettrica. I veicoli alimentati da motori a combustione interna (ICE) continueranno a svolgere un ruolo chiave durante la transizione verso la mobilità elettrica. L’azienda ha fatto sapere che in autunno verrà lanciata una nuova generazione dell’ammiraglia Superb e del SUV Kodiaq. Anche l’iconica Octavia, Kamiq e Scala saranno rinnovati nel prossimo futuro.

Dal maggio 2022 Skoda Auto produce a Mladá Boleslav sistemi di batterie per veicoli basati sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. In totale, la casa automobilistica ha già prodotto più di 500.000 sistemi di batterie (per modelli BEV e PHEV) nel suo stabilimento principale.

Si tratta di componenti fondamentali per il successo della transizione alla mobilità elettrica. Skoda Auto metterà in funzione una nuova linea di assemblaggio MEB entro la fine di quest’anno. Questo aumenterà la capacità totale dei sistemi di batterie MEB da 1.000 a 1.500 unità al giorno. Queste batterie sono installate nei modelli Enyaq iV e sono utilizzate anche nei veicoli Volkswagen, Audi e SEAT. Inoltre, nello stabilimento principale di Mladá Boleslav vengono prodotte 800 batterie al giorno per i modelli PHEV.

