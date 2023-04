Ring Intercom rende smart il vostro citofono, in sconto a meno di 50 euro

Arriva in Italia Ring Intercom. Si tratta di una periferica che promette di rendere smart il vostro vecchio citofono. In sconto su Amazon fino al 27 aprile: solo 49,99 euro, anziché 129,99 euro.

Il piccolo box bianco è compatibile con una enorme quantità di citofoni. Per verificarla è sufficiente partire ad questo indirizzo. Ring Intercom si collega al citofono esistente, trasformandolo in una periferica connessa, da poter controllare anche da remoto tramite app su smartphone. Supporta anche Alexa, così da poter aprire il portone con un comando vocale, anche quando nessuno ha ancora suonato.

Non solo, permette di aprire a distanza il portone o di dare accesso ad un ospite, senza necessità che suoni. Ancora, una volta collegato, si riceveranno notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il citofono e grazie alla funzione Apertura a distanza è possibile far entrare gli ospiti nell’edificio tramite l’app Ring.

Con la Comunicazione bidirezionale si potrà parlare con chi ha suonato il citofono tramite lo smartphone o il tablet, oltre a poter scegliere di far entrare amici e parenti in casa a orari prestabiliti inviando loro una Chiave ospite con la funzione di Verifica automatica.

Con la funzione di Verifica automatica per le consegne Amazon è possibile consentire un tempo di accesso limitato agli autisti per le consegne Amazon.

E’ ideale per l’Installazione fai-da-te: Ring Intercom si collega al sistema di citofonia esistente, non necessita di alcuna modifica funzionale al sistema di citofonia e offre tutte le istruzioni per il montaggio passo passo tramite app.

Ring Intercom è compatibile con Alexa per parlare con i visitatori che hanno suonato il citofono e aprire il portone d’ingresso dell’edificio con i comandi vocali.

E’ alimentato da una batteria estraibile che si ricarica tramite cavo USB incluso in confezione, anche se è disponibile un bundle con batteria suppletiva e dock di ricarica esterno.

Al momento su Amazon è in offerta a 49,99 euro, con uno sconto del 62%. Oltre alla versione solo dispositivo, è possibile acquistare dalla stessa pagina anche i bundle con batteria aggiuntiva, e dock di ricarica.