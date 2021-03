“Risate lampo”, nuova funzione di Netflix per iPhone in stile TikTok

Netflix ha annunciato “Fast Laughs” (“Risate lampo” in italiano), funzionalità ora disponibile nell’app di videostreaming per iOS.

“Vuoi vedere una cosa divertente?”, spiega Netflix. “Questa semplice domanda apre una marea di possibilità tra serie e film esilaranti, oltre che speciali stand-up da morir dal ridere. Ecco perché abbiamo deciso di lanciare Risate lampo per dispositivi mobili”.

La funzionalità in questione offre “clip spassose a schermo intero” dal vasto catalogo comico che comprende film (Murder Mystery), serie (Big Mouth) e cabaret di comici come Kevin Hart e Ali Wong.

È possibile accedere al feed dal menu di navigazione in basso, cliccando sulla scheda “Risate lampo”. Le clip saranno riprodotte in successione una dopo l’altra.

È possibile rivedere la scena di un classico o scoprire qualcosa di nuovo; è possibile aggiungere la serie, il film o lo speciale stand-up alla propria lista, oppure iniziare subito a guardarli. È possibile anche condividere le singole clip su Whatsapp, Instagram, Snapchat e Twitter e far divertire anche tutti i propri amici.

Risate lampo è già disponibile per gli utenti di iPhone in alcuni paesi e Netflix riferisce che presto inizierà i test per Android.

