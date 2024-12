Robot, la realtà ha superato la finzione

Pubblicità

Ancora oggi la parola “robot” è spesso associata a personaggi fiction come R2-D2 o C-3PO di Star Wars. Eppure, la robotica avanzata ha lasciato da tempo il mondo della fantascienza e viene utilizzata quotidianamente nelle fabbriche e nelle industrie di tutto il mondo. Ciò che era inimmaginabile qualche anno fa è oggi già una realtà in molte aziende. Ma quali sono, effettivamente, le capacità reali dei robot moderni?

La sensoristica: i robot ci vedono

Robot come WALL-E sono noti per riconoscere e reagire all’ambiente circostante. La percezione sensoriale li aiuta a navigare nel loro mondo e interagire con gli esseri umani.

Questo non è più un sogno, ma una realtà: tecnologie all’avanguardia come i sistemi di visione 3D, i sensori di forza/coppia e LiDAR stanno già fornendo ai cobot avanzate capacità sensoriali. Consentono loro di percepire con precisione l’ambiente circostante e interagire in modo sicuro con oggetti e persone. Questa capacità è particolarmente cruciale in applicazioni delicate e in ambienti di produzione, come l’assemblaggio di componenti elettronici.

Machine learning e IA: intelligenza su input umano

Il tenente comandante Data di Star Trek è un androide con una struttura cerebrale positronica, che possiede intelligenza superiore, eccezionale potenza di elaborazione e capacità di memoria. Allo stesso tempo, cerca continuamente di capire e imparare di più sull’umanità e sulle nostre emozioni.

Questo tipo di adattabilità istantanea e capacità di apprendimento è un segno distintivo di molti robot immaginari. Nella realtà, gli algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale vengono integrati nei cobot per migliorarne le capacità. Questi algoritmi consentono loro di imparare da affermazioni e input umani, adattarsi a nuovi compiti o ambienti, ottimizzare i movimenti e prevedere i guasti. I cobot hanno la capacità di apprendere dai dati e di migliorare continuamente le proprie prestazioni, un aspetto particolarmente vantaggioso per il controllo di qualità e la manutenzione predittiva.

NLP (Natural Language Processing) e competenze linguistiche

C-3PO di Star Wars è noto per le sue impressionanti abilità linguistiche e la sua capacità di comunicare con esseri viventi in oltre sei milioni di lingue diverse. Questa abilità lo rende un compagno indispensabile nella galassia di Star Wars. I moderni cobot utilizzano la tecnologia NLP (Natural Language Processing, elaborazione del linguaggio naturale) per comprendere e rispondere ai comandi verbali degli operatori umani. Questo permette un’interazione intuitiva e naturale con gli esseri umani, semplificando la programmazione e il funzionamento senza richiedere una formazione specifica.. Le tecnologie NLP migliorano la capacità dei cobot di comprendere istruzioni complesse ed eseguire attività in più fasi.

Integrazione e connettività: scambi in tempo reale

Nei film di Batman, la Batcaverna è un ottimo esempio di sistemi collegati in rete, dove macchine e tecnologie lavorano insieme senza problemi. Il quartier generale del giustiziere è raffigurato come un sofisticato centro dove Batman può accedere a una varietà di macchine, gadget e computer per svolgere compiti complessi. Nel mondo reale della robotica collaborativa, l’integrazione dei cobot nell’Industrial Internet of Things (IIoT) consente funzionalità di rete simili. I cobot possono scambiare dati con altre macchine e altri sistemi in tempo reale, adattandosi rapidamente ai cambiamenti nella linea di produzione. Questa connettività favorisce processi di produzione più efficienti e flessibili.

Sicurezza, standard e protocolli: le tre leggi di Asimov

Non è solo nel romanzo “Io, robot”, e nell’adattamento cinematografico con lo stesso nome, che le tre leggi di Asimov sulla robotica giocano un ruolo centrale nell’ottimizzare l’interazione sicura tra esseri umani e robot e quindi nel ridurre al minimo i potenziali pericoli per l’uomo. La sicurezza è anche un problema chiave per la robotica collaborativa negli ambienti industriali reali. I cobot sono sviluppati per soddisfare standard quali ISO 10218-1. Inoltre, Fraunhofer IFF ha sviluppato un nuovo ISO/PAS 5672:2023 che descrive i metodi di test per misurare le forze in applicazioni in cui i cobot funzionano in sicurezza, accanto e mano nella mano con gli esseri umani.

“Le tecnologie che guidano la robotica collaborativa rispecchiano molte delle capacità rappresentate nella cultura pop. Mentre i robot immaginari spesso possiedono abilità sovrumane, i moderni cobot mostrano quanto la realtà si sia già avvicinata a queste visioni”, spiega Peter Lange, Business Development Manager Robotics ed esperto di automazione presso OMRON. “La combinazione di tecnologia avanzata dei sensori, apprendimento automatico, NLP, integrazione e rigorosi standard di sicurezza sta dando vita a una nuova era di collaborazione uomo-macchina”.

