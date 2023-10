Robotaxi investe una donna già colpita da un’altra auto

Un altro incidente, finora il più grave, coinvolge un robotaxi Cruise a guida autonoma nella città di San Francisco: nella serata di lunedì 2 ottobre una donna precedentemente colpita da un’altra auto è stata sbalzata nella corsia di marcia opposta dove viaggiava un robotaxi Cruise che ha nuovamente investito la malcapitata.

Il doppio incidente è avvenuto all’intersezione tra Market Street e la Quinta strada. Il robotaxi ha fermato la sua corsa bloccando la donna a terra con uno degli pneumatici posteriori sopra una gamba. Al momento dell’incidente non c’erano passeggeri sul veicolo robotizzato.

Intervenuti sulla scena i vigili del fuoco di San Francisco SFFD hanno utilizzato strumenti di soccorso idraulico, indicati anche come ganasce della vita, per sollevare il robotaxi e liberare la donna intrappolata. Trasportata al San Francisco General Hospital alla donna gravemente ferita sono state diagnosticate fratture multiple.

La polizia segnala che la prima auto guidata da un conducente umano è fuggita dalla scena dell’incidente e ha già avviato le ricerche per individuare sia il veicolo che il guidatore. A questo scopo torneranno senz’altro utili le riprese delle videocamere a bordo del robotaxi, video che il costruttore Cruise ha già condiviso con gli investigatori. Qui di seguito riportiamo la dichiarazione rilasciata da Cruise riguardante l’incidente:

“Verso le 21:30 il 2 ottobre, un veicolo a guida umana ha investito un pedone mentre viaggiava nella corsia immediatamente a sinistra di un Cruise AV. L’impatto iniziale è stato violento e ha lanciato il pedone direttamente davanti all’AV.

L’AV ha quindi frenato in modo aggressivo per ridurre al minimo l’impatto. Il conducente dell’altro veicolo è fuggito dalla scena e, su richiesta della polizia, l’AV è stato trattenuto sul posto. La nostra più sincera preoccupazione e attenzione è il benessere della persona ferita e stiamo lavorando attivamente con la polizia per aiutare a identificare il conducente responsabile”.