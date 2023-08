Roomba Combo j5 plus e i5 plus, aspirano, lavano e costano meno

Ci sono due nuovi aspirapolvere e lavapavimenti tutto-in-uno della famiglia Roomba: sono Combo j5+ e Combo i5+ e rappresentano una soluzione un po’ più economica rispetto ai serie Combo j7+ dello scorso anno.

La differenza maggiore tra la serie nuova e quella precedente sta nell’assenza del sistema di ritrazione del panno umidificato per l’ultima gamma: si tratta di un braccio robotico che alza e abbassa il mocio in modo da evitare di bagnare i tappeti, e che in questi nuovi modelli non è presente proprio per far sì che costino un bel po’ meno della serie 7. Ovviamente questo significa anche che per fargli passare lo straccio bisogna agganciare manualmente il serbatoio dell’acqua con il panno, altrimenti i robot si preoccuperanno solo di aspirare lo sporco.

Roomba Combo j5+ e Combo i5+, differenze

Tra il modello “j” (799 $) e il modello “i” (549 $) c’è una differenza di 250 dollari principalmente rappresentata, per il Roomba Combo j5+, dalla presenza della funzione tramite cui poter selezionare le stanze che l’aspirapolvere deve evitare, andando così a pulire solo le aree di casa desiderate e, nel caso di lavaggio dei pavimenti, evitando quelle in cui sono presenti i tappeti. Nel Roomba i5+ questa opzione non c’è, quindi per ottenere lo stesso risultato bisognerà ricordarsi di chiudere le porte delle stanze da evitare.

Inoltre su questo aspirapolvere è assente la fotocamera utilizzata invece dalla versione “j” per riconoscere il disordine domestico – inclusi cavi, vestiti, scarpe, calzini, zaini, ciotole ed escrementi degli animali, giocattoli e via dicendo – ed evitarlo in modo da completare la pulizia senza intoppi. La fotocamera permette anche di individuare cestini per i rifiuti, servizi igienici, lavastoviglie e simili per massimizzare la pulizia in quelle aree.

Per finire c’è anche una modalità di rilevamento dello sporco che massimizza l’aspirazione in queste aree e che sul modello i5+ invece manca.

In cosa sono uguali

Entrambi possono creare e archiviare una mappa della casa e si possono controllare con comandi vocali tramite Alexa, Assistente Google e Siri. Per finire tutti e due vengono venduti insieme alla Clean Base, ovvero il dock di ricarica con serbatoio per lo svuotamento automatico dell’aspirapolvere al termine della pulizia.

Quando arrivano

I due nuovi aspirapolvere Roomba al momento si possono preordinare soltanto in Nord America e saranno spediti a settembre. Dal 3 settembre dovrebbe arrivare in Europa quantomeno il più economico Roomba Combo i5+, mentre Roomba Combo j5+ arriverà più avanti.

Tutto sui Roomba in questa pagina del nostro sito: il mondo della domotica è invece raccontato nella sezione CasaVerdeSmart.