Sony svela prezzo e dettagli dei micro OLED 4K perfetti per Vision Pro

Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS) annuncia l’imminente arrivo di ECX344A, micro display OLED con risoluzione 4K (3.552 x 3.840 pixel) pensati espressamente per visori AR/VR: potrebbero essere gli stessi che Apple sfrutta per il suo visore Vision Pro.

I microdisplay OLED in questione sono pensati per essere sfruttati con applicazioni di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata; offrono risoluzione 4K in un display da 1,3 pollic. Il costruttore giapponese riferisce di circuiti/driver ad alta velocità, con pixel pitch di 6.3 μm, frequenza di aggiornamento di 90 frame al secondo, luminanza di picco di 1.000 cd/m2 e copertura del 96% dello spazio colore DCI-P3.

Il prezzo indicato è estremamente elevato: 150.000 yen, al cambio attuale sono poco meno di 1000 euro per singolo display. La tecnologia proposta sembra simile a quella che Apple offrirà con il suo visore Vision Pro che la multinazionale di Cupertino presenta come uno “spatial computer” rivoluzionario, avanti anni luce, diverso da tutto quello che è stato creato finora, dispositivo che supera i limiti dei tradizionali monitor, offrendo un’interfaccia pienamente tridimensionale controllata da occhi, mani e dalla voce dell’utente. La disponibilità dei primi campioni dei micro display OLED Sony è prevista a novembre 2023: anche le tempistiche combaciano con quelle di Vision Pro che sarà commercializzato a inizio 2024 solo in USA, poi in altre nazioni.

Sony afferma che integrando questo tipo di display in futuri visori, è possibile una visione di qualità che non ha precedenti. Il costo dei singoli display ovviamente influenzerà sul prezzo finale dei visori veri e propri; nonostante gli sconti per grandi volumi di acquisto è ovvio che futuri visori che sfrutteranno questa tecnologia saranno più costosi di quelli visti finora. Per il visore di Cupertino, il prezzo indicato negli USA è di 3499 dollari tasse escluse.

