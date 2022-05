Safari ha un miliardo di utenti ma è lontano da Chrome

Se nei computer desktop Edge ha superato Safari diventando il secondo browser più utilizzato, Safari non resta fermo a guardare e, grazie al contributo degli utenti iPhone e iPad, sembra ora raggiungere per la prima volta un miliardo di utenti nel mondo.

Così, nonostante lo smacco inflitto da Microsoft Edge, il browser preferito e utilizzato da numerosi utenti Apple diventa il secondo al mondo a superare la soglia di un miliardo di utenti, un traguardo condiviso da Safari con il primo in assoluto Google Chrome.

Ma anche se i risultati ottenuti da Safari sono tutt’altro che trascurabili, rimane enorme il divario che lo separa da Chrome che, sempre secondo le stime di atlasVPN, conta oltre 3,3 miliardi di utenti nel mondo, oltre il triplo rispetto al browser Made in Apple.

Per quanto riguarda la classifica dei primi cinque browser più usati al mondo, dopo Chrome e Safari, troviamo Microsoft Edge con 212,7 milioni di utenti, Firefox con 179 milioni e Samsung Internet a 149,7 milioni.

Occorre ricordare che la ricerca di atlasVPN è stata realizzata a partire dai dati di Worlds Stats in combinazione con le quote di mercato dei vari browser e di Safari nel mese di aprile, fornite da GlobalStats. Secondo alcuni osservatori la metodologia impiegata rischia di fornire stime non precise degli utenti di ciascun browser, inoltre sembra che Safari possa aver superato il traguardo di un miliardo di utenti già negli scorsi mesi.

Tra le ultime novità più importanti di Safari per iOS 15 un redesign completo, non gradito da molti utenti, per portare comandi e controlli alla portata di un solo dito, dando priorità massima ai contenuti. Apple ha anche introdotto un report sulla privacy che mostra quali e quanti tracciatori pubblicitari sono stati bloccati durante la navigazione.

Per iOS e iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16, macOS 13 e tutte le novità che Apple potrebbe presentare durante la WWDC 2022, incluso anche un Mac (forse), rimandiamo a questo articolo di macitynet.