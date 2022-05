Apple prova Mappe aggiornate in Francia e Nuova Zelanda

Apple ha iniziato ad espandere la sua esperienza Apple Mappe aggiornata in più paesi, con test di mappe più dettagliate ora disponibili in Francia, Monaco e Nuova Zelanda.

Apple ha dichiarato durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2020 che intendeva portare le sue mappe Apple migliorate in più paesi, un compito che ha periodicamente portato avanti in varie aree del mondo. Negli aggiornamenti individuati domenica, l’app offre agli utenti in Francia e Monaco un’esperienza migliorata.

In queste nuove aree gli utenti possono vedere più dettagli e rendering migliori degli oggetti 3D. A Monaco e in Nuova Zelanda, le mappe forniscono molti più dettagli, come i numerosi moli di Monaco. Una vista di Auckland mostra l’introduzione di elementi renderizzati in 3D sulla mappa.

Poiché Apple di solito impiega circa 47 giorni per testare un aggiornamento di Apple Maps in pubblico, come ricorda AppleInsider, si pensa che le modifiche per questa espansione finiranno entro il 15 luglio. I test seguono la 14a espansione di Apple Mappe, che ha visto la nuova esperienza introdotta in Germania e Singapore ad aprile scorso.

Apple è continuamente al lavoro per aggiornare e migliorare Mappe, anche con rilevazioni effettuate sulle strade con auto munite di sistemi e sensori speciali, oppure grazie agli addetti che percorrono a piedi zone vietate o impossibili da raggiungere in auto. Per le prossime settimane sono previsti avvistamenti anche in Italia.

Ricordiamo che Apple ha rilasciato la nuova versione di Apple Mappe in Italia, inclusi Città del Vaticano e Andorra.

