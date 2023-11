Saldi 11 11, da GearBerry si risparmia fino al 50%

I saldi Gearberry dell’11 Novembre sono arrivati: tante sorprese tra cui la Ruota della Fortuna, e poi sconti e offerte lampo dove si arriva a risparmiare fino al 50%. E si possono anche vincere diversi premi, anche del valore di 399 $!

Cosa fare ai saldi dell’11/11

Create un elenco dei prodotti che desiderate acquistare e aggiungeteli nel carrello come misura preventiva; Girate la ruota che trovate nella pagina promozionale: vi farà vincere molti coupon, sconti, e potreste perfino ottenere gratis i vostri prodotti preferiti; Non dimenticate di impostare una sveglia per i prodotti in sconto al 50% così da non perdere l’opportunità di comprarli in sconto l’11 Novembre.

Si vince al 100% e si risparmiano fino a 399 $!

Siete pronti per aggiudicarvi fantastici omaggi? Già da oggi chi accede alla pagina promozionale di GearBerry può giocare con la Ruota della Fortuna, dove si ha la possibilità di vincere fantastici premi del valore massimo di 399 $, e il tutto completamente gratuito.

Per poter girare la ruota, da qui fino al 30 novembre, vi basta inserire la vostra mail nell’apposito box.

Sconto del 50% sulle offerte lampo

Durante questa promozione GearBerry sconterà tre prodotti a metà prezzo: la stampante 3D Easythread k7, l’incisore laser TwoTrees TTS-20 Pro 20W e la Algolaser DIY KIY 5W. Tenete d’occhio il sito e impostare i promemoria perché queste offerte non dureranno a lungo.

Fino al 50% di sconto e extra risparmio di 40 $ coi coupon

Questa altre promozione è la classica più-acquisti-più-risparmi: in pratica usando il codice GBDBL1 ottenete altri 10 $ di sconto se spendete più di 150 $, oppure col codice GBDBL2 risparmiate 25 $ su ordini superiori a 350 $, mentre col codice GBDBL3 c’è un extra-sconto di 40 $ per chi spende almeno 500 $.

Fino al 20% sugli accessori

Ricordate che durante questa promozione per chi acquista 2 accessori c’è il 10% di sconto, mentre con 3 accessori lo sconto è del 20%.

Ricordate che queste offerte saranno disponibili per un periodo limitato, perciò se c’è qualcosa che vi interessa fareste bene a mettere un promemoria in modo da poterne approfittare non appena viene lanciato lo sconto. Maggiori informazioni qui.

Speciale e-bike

Segnaliamo infine tre biciclette elettriche proposte a prezzi interessanti per l’occasione: la ENGWE L20 a 1.029 € per tutti i giorni, la Engwe Engine Pro a 1.279 € per chi cerca un modello compatto dal telaio pieghevole e la ENGWE M20 a 1.049 € per chi vuole il massimo di potenza e autonomia, con una bici dal design futuristico stile motocicletta.