Saldi Estivi TrenDevice e BuyDifferent: 7 giorni di Sconti no-stop su Smartphone, Tablet e Mac Ricondizionati. (iPhone X da 619,90€)

Su TrenDevice e BuyDifferent, da martedì 2 Luglio a Lunedì 8 Luglio, vi aspettano 7 giorni di Grandi Sconti da prendere al volo. Su TrenDevice trovate tantissime offerte da non perdere per risparmiare sull’acquisto di Smartphone, Tablet ed Apple Watch Ricondizionati. Mentre su BuyDifferent potete acquistare Mac Ricondizionati, oppure potenziare il vostro computer con gli upgrade SSD, RAM, Hard Disk e Batterie. Vi consigliamo di approfittarne fin da subito perché le offerte sono solo fino ad esaurimento scorte e, per entrambi gli e-commerce, i Saldi Estivi sono l’ultima grande promozione prima delle vacanze.

Le vacanze estive stanno ormai arrivando, il caldo si fa intenso e la voglia di partire è davvero tanta. TrenDevice sa quanto siano importanti i ricordi che vi porterete dietro negli anni dei momenti felici e spensierati che passerete al mare con i vostri amici o con la vostra famiglia. Per questo motivo è importante avere uno smartphone che vi permetta di fare foto e video bellissimi, e soprattutto che non si spenga dopo poco ore di utilizzo, per colpa della batteria ormai usurata.

Quindi, con i Saldi TrenDevice, fatevi un bel regalo: cambiate il vostro smartphone o tablet approfittando degli Sconti su tutti gli iPhone, Samsung, iPad ed Apple Watch. Non aspettate l’ultimo momento, le offerte sono solo fino all’8 Luglio e, comunque, fino ad esaurimento scorte. Su TrenDevice potete trovare una vasta scelta di iPhone Ricondizionati ma, se non sapete quale iPhone comprare, TrenDevice ha realizzato la Guida Definitiva alla scelta dell’iPhone più adatto alle vostre esigenze, per aiutarvi a sceglierlo senza fatica.

Su TrenDevice i Saldi estivi sono su tutti gli Smartphone, Tablet ed Apple Watch Ricondizionati. Su BuyDifferent su tutti i Mac Ricondizionati fra cui iMac, MacBook Air, Mac Pro e MacBook Pro; sugli upgrade (SSD, RAM, HD e Batterie) per potenziare il nostro computer, e su tutti i videocorsi iOS e OSX. Su entrambi gli e-commerce, i tempi di spedizione sono di 48 ore lavorative e, oltre ai più comuni circuiti di pagamento (carte di credito, PayPal, Postepay, bonifico bancario) è possibile pagare anche alla consegna senza costi extra.

Vediamo quindi quali occasioni potete trovare su TrenDevice, iniziando dall’iPhone X Ricondizionato: da soli 619,90€ è disponibile la versione da 64 GB, mentre la versione da 256 GB è proposta da 689,90€. Per quanto riguarda invece gli ultimissimi modelli di casa Apple, a partire da soli 849,90€ potete acquistare un iPhone Xs, mentre per gli Xs Max le offerte partono da soli 889,90€. L’iPhone Xr è proposto da soli 649,90€, mentre l’iPhone 7 ha prezzi di partenza di 209,90€. Anche per quanto riguarda i tablet Apple le occasioni non mancano, infatti non potete perdere gli iPad Pro 11” da soli 669,90€, iPad Pro 12,9” a partire da 659,90€, mentre gli iPad Pro 10,5” e 9,7” a partire rispettivamente da 469,90€ e 349,90€. Gli iPad mini 3 sono invece proposti a partire da 239,90€.

Per quanto riguarda i Samsung Galaxy, TrenDevice vi propone a partire da soli 419,90€ Note 9, oppure gli S8 sono offerti con un prezzo di partenza di soli 239,90€.

I Saldi sono anche su BuyDifferent dove le occasioni sui Mac Ricondizionati non mancano: ad esempio potete trovare iMac 21,5” e 27” con prezzi rispettivamente a partire da 359,90€ e 489,90€. Per quanto riguarda i MacBook Air le offerte partono da 459,90€, mentre da 1.449,90€ trovate i Mac Pro. Se invece siete già in possesso di un Mac e volete tenerlo ancora qualche anno, ma volete velocizzarlo perché ultimamente le sue prestazioni sono rallentate, allora potete potenziarlo fino al +300% grazie a nuova RAM e SSD, oppure cambiare l’Hard Disk e la batteria, i Saldi infatti sono anche sugli Upgrade!

I Saldi su TrenDevice e BuyDifferent sono già iniziati: vi aspettano occasioni imperdibili su tutti gli Smartphone, Tablet e Mac Ricondizionati. Non perdete tempo perché le offerte terminano l’8 Luglio, non aspettate l’ultimo momento perché, in ogni caso, sono solo fino ad esaurimento scorte.

TrenDevice nasce nel 2014 ed è l’azienda leader in Italia per acquistare e vendere Smartphone e Tablet Ricondizionati con oltre 4.000 recensioni e un tasso di soddisfazione certificato Feeday 92%

BuyDifferent è l’ecommerce punto di riferimento degli utenti Mac in Italia fin dal 2003, per l’acquisto di Mac Ricondizionati Garantiti 1 anno, upgrade, videocorsi ed e-book.