SALMOPH L900 Pro SE, drone ripiegabile in offerta a 54,40 €

Se il volo via drone vi appassiona, avete l’occasione di portarvi a casa un modello di ottima qualità con uno sconto del 74%: stiamo parlando del SALMOPH L900 Pro SE, che offre tante funzioni e una qualità di registrazione 4K ora a poco più di 50 Euro.

Questo drone offre innanzitutto una buonissima autonomia perché è in grado di volare per 25 minuti consecutivi prima di scaricarsi (la ricarica poi si porta a termine in circa 2 ore), e qualora dovesse accadere a lunghe distanze dal pilota, c’è una funzione che lo fa tornare indietro prima che finisca del tutto l’energia nella batteria.

Ci riesce grazie alla presenza di un modulo GPS che si può usare anche per fargli percorrere un tragitto predefinito, oppure per farlo tornare al controller con un click, o più semplicemente se il segnale risulta debole perché è uscito fuori portata.

Può infatti allontanarsi fino a 1,2 chilometri anche se per la visione in diretta di quel che inquadrano le videocamere non bisogna andare oltre i 500 metri. E parliamo di una visione in alta qualità perché filma in 4K e soprattutto senza vibrazioni grazie al sistema di stabilizzazione a 3 assi incorporato.

Il motore è di tipo brushless quindi è particolarmente silenzioso e le eliche si possono ripiegare in modo da occupare meno spazio in borsa: una volta chiuso infatti gli ingombri si attestano intorno ai 17 x 13 x 5,5 centimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 209,99 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 74% andando a spendere soltanto 54,40 €.

