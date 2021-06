Samsonite Guardit 2: lo zaino porta Notebook con rotelle da usare come una 24 Ore è in offerta

Chi si sposta per poche ore in un’altra città in treno, in auto o in aereo ha bisogno di una borsa compatta e comoda che sappia gestire con comodità sia gli abiti di una giornata fuori casa sia il peso dell’attrezzatura elettronica come computer, tablet, fotocamere e accessori.

Samsonite Guardit 2 è l’unione di uno zaino tradizionale da portare a spalla con un trolley con dimensioni e forma aggraziate e comodo pure da portare in spalla.

Sul retro c’è lo spazio per mutande, camicia, pullover oppure per un giubbotto piegato mentre la tasca centrale può portare anche un Notebook da 16″.

Visto che potete anche portarlo in spalla il peso è determinante nella scelta: i 29 Litri di volume, le rotelle e il sistema di trasporto pesano a vuoto 2,2 Kg lasciando ampio posto (e peso) per il vostro bagaglio a mano. LE dimensioni sono di 33.5 x 20 x 48 cm.

La finitura è un mix di due diversi poliesteri.

Qui sotto potete constatare la versatilità di Guardit nella versione 1, simile in tutto e per tutto funzioanalmente al modello in sconto. Gli spallacci possono venire nascosti nella fascia sul retro che è comoda anche per accoppiare lo zaino ad una valigia ben più grande nei lunghi viaggi. Le rotelle non sono a scomparsa ma si rivelano utilissime per scaricare il peso durante lunghi trasferimenti in stazioni o aeroporti.

Sono presenti una tasca con foderatura morbida per occhiali da sole, biglietti e altri effetti di piccole dimensioni. La smart Sleeve e le tasche laterali per borracce e speaker. L’organizzazione interna comprende un comparto principale con area per documenti, comparto imbottito per laptop con tasca aggiuntiva per tablet, porta penne e tasca per smartphone.

Il prezzo normale è di 125,00 € e in questo momento Samsonite Gardit 2.0 viene scontato a 83.99 € con consegna ad un giorno… potete ordinarlo subito pure se avete un programma un viaggio a breve termine.