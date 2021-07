Su Snapchat arrivano le Bitmoji 3D

A partire da oggi gli utenti di Snapchat hanno la possibilità di vedere una versione tridimensionale di se stessi all’interno del proprio profilo personale e dei profili degli amici: si tratta di «un modo totalmente nuovo di esprimere la propria personalità» spiega l’azienda in un comunicato stampa che annuncia l’introduzione di questa funzione.

Secondo i dati, già oggi oltre 200 milioni di persone utilizzano le Bitmoji ogni giorno: gli utenti di Snapchat possono scegliere tra oltre 1.200 combinazioni tra pose del corpo, espressioni facciali, gesti e sfondi per portare la personalizzazione del proprio profilo digitale a un livello superiore. Si spazia dal segno della pace alle mani giunte, dagli sfondi con spiagge caraibiche alle stampe con animali di qualsiasi genere per poter abbinare il proprio Bitmoji all’uomore del momento.

Per provare il Bitmoji 3D è necessario innanzitutto collegare il proprio Bitmoji all’account Snapchat, quindi avviare la fotocamera posteriore e toccare un qualsiasi punto sulla superficie per attivare le Lenses, quindi scorrere per trovare il proprio Bitmoji in 3D. L’utente può anche zoomare avanti e indietro per ridimensionare il Bitmoji 3D o tenere premuto per spostarlo. «I Bitmoji 3D vengono aggiornati regolarmente, quindi assicurati di dare un’occhiata di frequente per controllare in quale guaio sia andato a cacciarsi il tuo» scrive scherzosamente l’azienda nella pagina di assistenza dove viene descritta in maniera approfondita questa novità.

Sfruttando le potenzialità della tecnologia 3D Pixar, ogni dettaglio del proprio avatar personalizzato viene ottimizzato nei minimi dettagli, dalla texture dei vestiti e degli accessori del proprio brand preferito fino a percepire lo scintillio degli orecchini indossati.

All’interno del nuovo Profilo si possono anche visualizzare un più ampio menu Snapcode e funzionalità di condivisione del profilo per poter condividere il proprio Bitmoji 3D personalizzato con i propri amici sia su Snapchat che altrove. Sono state anche migliorate le opzioni di editing che consentono di cambiare outfit e pettinatura.